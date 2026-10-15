Rennes vs OFI Crete: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Rennes vs OFI Crete. Kick-off: 16 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Rennes starting lineup: 30. Samba B., 48. Ait Boudlal A., 10. Blas L., 45. Camara M., 4. Cresswell C., 95. Frankowski P., 9. Lepaul E., 18. Nagida M., 21. Rongier V. (captain), 17. Szymanski S., 11. Tamari M.
Rennes head coach: Haise F.
OFI Crete starting lineup: 31. Christogeorgos N., 14. Androutsos A. (captain), 3. Athanasiou N., 41. Bouchalakis A., 24. Dickmann L., 11. Fountas T., 19. Kodro K., 2. Krizmanic K., 43. Nikolaou D., 18. Nuss T., 15. Poungouras A.
OFI Crete head coach: Kontis C.
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