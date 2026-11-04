Rennes vs Olympiacos Piraeus: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Rennes vs Olympiacos Piraeus. Kick-off: 4 November, 20:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Rennes starting lineup: 30. Samba B., 14. Reynolds B., 24. Rouault A., 4. Cresswell C., 5. Oliveira G., 18. Nagida M., 17. Szymanski S., 28. Thomasson A., 45. Camara M. (captain), 11. Tamari M., 22. Dia B.
Rennes head coach: Haise F.
Olympiacos Piraeus starting lineup: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (captain), 6. Carmo D., 70. Onyemaechi B., 15. Puerta G., 32. Hezze S., 17. Bailey L., 8. Sa G., 7. Fortounis K., 34. Gonzalez A.
Olympiacos Piraeus head coach: Alguacil I.
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