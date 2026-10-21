Sporting CP vs LASK: Lineups and Live Text Commentary
Champions League: Sporting CP vs LASK. Kick-off: 22 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Sporting CP starting lineup: 30. Kaique Pereira, 22. Fresneda I., 72. Quaresma E., 25. Inacio G. (captain), 20. Araujo M., 77. Doumbia I., 5. Altimira S., 8. Simoes J., 10. Catamo G., 97. Suarez L., 19. Irankunda N.
Sporting CP substitutes: 4. Andersen S., 55. Ba I., 28. Derry J., 50. Dias R., 73. Felicissimo E., 58. Goncalves F., 7. Ioannidis F., 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 1. Silva R., 13. Vagiannidis G.
Sporting CP head coach: Borges R.
LASK starting lineup: 1. Jungwirth L., 20. Molgaard Jorgensen K. P., 4. Mbuyamba X., 43. Tornich J., 16. Andrade A., 25. Dibango Y., 9. Danek K., 10. Ljubicic R., 30. Horvath S. (captain), 11. Kalajdzic S., 27. Lang C.
LASK substitutes: 7. Adeniran S., 6. Bogarde M., 23. Elfadli D., 29. Flecker F., 3. Freckleton M., 45. Kane N., 39. Katzmayr C., 18. Schopf A., 33. Schutzenauer T., 8. Usor M., 21. Verhaeghe M.
LASK head coach: Kuhbauer D.
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