Sporting CP vs LASK: Lineups and Live Text Commentary

·33·Sport
Sporting CP vs LASK: Lineups and Live Text Commentary

Champions League: Sporting CP vs LASK. Kick-off: 22 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Sporting CP starting lineup: 30. Kaique Pereira, 22. Fresneda I., 72. Quaresma E., 25. Inacio G. (captain), 20. Araujo M., 77. Doumbia I., 5. Altimira S., 8. Simoes J., 10. Catamo G., 97. Suarez L., 19. Irankunda N.

Sporting CP substitutes: 4. Andersen S., 55. Ba I., 28. Derry J., 50. Dias R., 73. Felicissimo E., 58. Goncalves F., 7. Ioannidis F., 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 1. Silva R., 13. Vagiannidis G.

Sporting CP head coach: Borges R.

LASK starting lineup: 1. Jungwirth L., 20. Molgaard Jorgensen K. P., 4. Mbuyamba X., 43. Tornich J., 16. Andrade A., 25. Dibango Y., 9. Danek K., 10. Ljubicic R., 30. Horvath S. (captain), 11. Kalajdzic S., 27. Lang C.

LASK substitutes: 7. Adeniran S., 6. Bogarde M., 23. Elfadli D., 29. Flecker F., 3. Freckleton M., 45. Kane N., 39. Katzmayr C., 18. Schopf A., 33. Schutzenauer T., 8. Usor M., 21. Verhaeghe M.

LASK head coach: Kuhbauer D.

Live report LIVE
00:00
Nick Walsh has been appointed as the referee for this match.
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You can check out the match details and the starting line-ups of both teams.
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Good afternoon, ladies and gentlemen! Welcome to our live text commentary, where we will bring you all the latest updates as the action unfolds.
Sporting CPLASKChampions League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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