Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Lineups and Live Text Commentary

·33·Sport
Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Lineups and Live Text Commentary

Champions League: Shakhtar Donetsk vs Sporting CP. Kick-off: 3 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Shakhtar Donetsk starting lineup: 31. Riznyk D., 30. Alisson, 5. Bondar V., 9. Kaua Elias, 6. Marlon Gomes, 22. Matvienko M. (captain), 77. Mendoza G., 29. Nazaryna Y., 27. Ocheretko O., 13. Pedro Henrique, 17. Tobias V.

Shakhtar Donetsk substitutes: 16. Azarovi I., 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 18. Ghram A., 14. Isaque Silva, 20. Karavaev O., 8. Kryskiv D., 49. Luca Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 11. Newerton, 68. Obah P., 2. Traore L.

Shakhtar Donetsk head coach: Turan A.

Sporting CP starting lineup: 1. Silva R., 5. Altimira S., 4. Andersen S., 20. Araujo M., 10. Catamo G., 77. Doumbia I., 73. Felicissimo E., 25. Inacio G. (captain), 7. Ioannidis F., 72. Quaresma E., 97. Suarez L.

Sporting CP substitutes: 55. Ba I., 70. Blopa S., 28. Derry J., 22. Fresneda I., 58. Goncalves F., 19. Irankunda N., 30. Kaique Pereira, 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 8. Simoes J., 17. Zalazar R.

Sporting CP head coach: Fernandes T.

Shakhtar DonetskSporting CPChampions League
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Sporting CP vs LASK: Lineups and Live Text CommentarySporting CP vs LASK: Lineups and Live Text Commentary21 October 23:03Inter vs Shakhtar Donetsk: Lineups and Live Text CommentaryInter vs Shakhtar Donetsk: Lineups and Live Text Commentary21 October 22:57Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: Lineups and Live Text CommentaryShakhtar Donetsk vs AEK Athens: Lineups and Live Text Commentary14 October 23:41Champions League Matches Could Be Played at Stamford BridgeChampions League Matches Could Be Played at Stamford Bridge14 August 20:12Sporting CP captain Morten Hjulmand speaks on Real Madrid interestSporting CP captain Morten Hjulmand speaks on Real Madrid interest23 May 21:58Another Suárez for Barcelona? 38-goal candidate namedAnother Suárez for Barcelona? 38-goal candidate named27 July 11:46
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach