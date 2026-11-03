Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Lineups and Live Text Commentary
Champions League: Shakhtar Donetsk vs Sporting CP. Kick-off: 3 November, 22:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Shakhtar Donetsk starting lineup: 31. Riznyk D., 30. Alisson, 5. Bondar V., 9. Kaua Elias, 6. Marlon Gomes, 22. Matvienko M. (captain), 77. Mendoza G., 29. Nazaryna Y., 27. Ocheretko O., 13. Pedro Henrique, 17. Tobias V.
Shakhtar Donetsk substitutes: 16. Azarovi I., 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 18. Ghram A., 14. Isaque Silva, 20. Karavaev O., 8. Kryskiv D., 49. Luca Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 11. Newerton, 68. Obah P., 2. Traore L.
Shakhtar Donetsk head coach: Turan A.
Sporting CP starting lineup: 1. Silva R., 5. Altimira S., 4. Andersen S., 20. Araujo M., 10. Catamo G., 77. Doumbia I., 73. Felicissimo E., 25. Inacio G. (captain), 7. Ioannidis F., 72. Quaresma E., 97. Suarez L.
Sporting CP substitutes: 55. Ba I., 70. Blopa S., 28. Derry J., 22. Fresneda I., 58. Goncalves F., 19. Irankunda N., 30. Kaique Pereira, 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 8. Simoes J., 17. Zalazar R.
Sporting CP head coach: Fernandes T.
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