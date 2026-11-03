LASK vs Slovan Bratislava: Lineups and Live Text Commentary
Champions League: LASK vs Slovan Bratislava. Kick-off: 4 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
LASK starting lineup: 1. Jungwirth L., 4. Mbuyamba X., 43. Tornich J., 16. Andrade A., 20. Molgaard Jorgensen K. P., 30. Horvath S. (captain), 6. Bogarde M., 10. Ljubicic R., 25. Dibango Y., 8. Usor M., 7. Adeniran S.
LASK substitutes: 9. Danek K., 23. Elfadli D., 29. Flecker F., 3. Freckleton M., 11. Kalajdzic S., 45. Kane N., 27. Lang C., 50. Schillinger F., 18. Schopf A., 33. Schutzenauer T., 21. Verhaeghe M.
LASK head coach: Kuhbauer D.
Slovan Bratislava starting lineup: 1. Popovic A., 49. Camara S., 15. Markovic S., 6. Wimmer K., 2. Kozlovsky S., 28. Blackman C., 70. Martinez C., 20. Mustafic A., 29. Maros A., 99. Sporar A. (captain), 21. Camara S.
Slovan Bratislava substitutes: 12. Bajric K., 11. Barseghyan T., 57. Cruz S., 8. Gajdos A., 7. Hofstadter L., 5. Ibrahim R., 44. Macik M., 10. Marcelli N., 88. Matsuoka D., 3. Pokorny P., 71. Takac D., 26. Tomanek R.
Slovan Bratislava head coach: Toure Y.
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