Apple launched a new leasing program in partnership with Klarna

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Apple launched a new leasing program in partnership with Klarna

Apple hat in Zusammenarbeit mit dem „Jetzt kaufen, später zahlen“-Dienst Klarna offiziell ein neues Geräteleasingprogramm für US-Anwender eingeführt. Laut ixbt.com bietet diese Initiative Käufern die Möglichkeit, iPhone-, Apple Watch-, Mac- und iPad-Produkte in monatlichen Raten zu erwerben, was dazu beiträgt, die Kosten auf dem immer teurer werdenden Technologiemarkt zu senken. Dies berichtete Techcrunch.com berichtete .

Im Rahmen des neuen Programms beginnen die Leasingpreise bei 17,99 USD pro Monat für das iPhone, 11,99 USD für die Apple Watch, 24,99 USD für den Mac und 11,99 USD für das iPad. Das Apple Upgrade-Programm bietet ein- und zweijährige Leasinglaufzeiten für iPhone- und Apple Watch-Geräte sowie zwei- und dreijährige Laufzeiten für Mac und iPad.

Leasingoptionen und -bedingungen

Nach Ablauf der Leasinglaufzeit können Kunden je nach Wunsch zwischen drei Optionen wählen. Sie können auf die neueste Generation des Geräts upgraden, das aktuelle Gerät durch eine Einmalzahlung komplett kaufen oder es zurückgeben und aus dem Programm aussteigen.

Benutzer haben die Möglichkeit, ihre Leasingverträge direkt über die Klarna-App zu verwalten. Über diese App lassen sich der Zahlungsplan einsehen und der verbleibende Saldo sehr bequem verfolgen.

Marktlage und Schließung alter Programme

Der Start dieses Programms fällt mit dem Hintergrund von Speicherchip-Engpässen und Lieferkettenproblemen, bekannt als „RAMageddon“, auf dem Markt zusammen. Da dieser globale Mangel zu höheren Hardware-Preisen geführt hat, hatte Apple kürzlich die Preise für Mac- und iPad-Geräte erhöht, während iPhone-Modelle bisher verschont blieben. Das neue Leasingprogramm zielt darauf ab, diese gestiegenen Preise für Verbraucher erschwinglicher zu machen.

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Dienstes gab Apple die Schließung seiner bisherigen internen Finanzierungs- und Ratenzahlungsprogramme in den Vereinigten Staaten bekannt, einschließlich des iPhone Upgrade Programs und der iPhone Payments-Systeme. Bloomberg-Reporter Mark Gurman hatte letzte Woche berichtet, dass Apple ein leasingbasiertes Eigentumsprogramm für seine Geräte vorbereitet.

Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, während des Beitrittsprozesses zum Apple Upgrade-Programm ihre alten Geräte über Apple Trade In in Zahlung zu geben, um die Leasingzahlungen weiter zu senken. Zudem erhält man bei Verwendung der Apple Card für die Leasingzahlungen 3 % Daily Cash Cashback.

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Abror Shuhratov
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