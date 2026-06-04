3.000 unidades del Lada Azimut se producirán en 2026

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3.000 unidades del Lada Azimut se producirán en 2026

En el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2026), AvtoVAZ presentó su nuevo crossover Lada Azimut. Durante el evento, se revelaron los primeros detalles sobre los planes de producción y el precio del nuevo modelo. Ixbt.com informa al respecto. informa .

Según el canal de Telegram Avtopotok, el plan de producción del Lada Azimut para este año es bastante modesto: un total de 3.000 vehículos. Se espera que una parte de estos coches se entregue a los concesionarios como unidades de exhibición y para salas de exposición.

El director ejecutivo de AvtoVAZ, Maxim Sokolov, comentó sobre el precio del nuevo crossover. Según sus palabras, el valor final dependerá de factores macroeconómicos, específicamente de la tasa de interés clave del Banco Central y del tipo de cambio del rublo a finales de año.

La dirección de la empresa promete hacer que el precio del Lada Azimut sea «aceptable, competitivo y asequible» para los compradores, pero las cifras exactas se mantendrán en secreto hasta que comiencen las ventas oficiales.

Recordemos que anteriormente se difundió información sobre un prototipo del Lada Azimut con un tren motriz híbrido de 394 caballos de fuerza. Se dice que esta versión híbrida puede recorrer una distancia de 1.100 km con un solo depósito de combustible y carga de batería.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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