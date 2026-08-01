Un joven de 20 años encuentra en un mapa una tierra que nadie reclama y se proclama su presidente

El interés de Daniel Jackson por los mapas dio lugar a un proyecto inesperado. Prestó atención a una pequeña parcela de tierra entre Croacia y Serbia que ningún país había reclamado como su territorio, y anunció el establecimiento de la República Libre de Verdis.

Jackson no se limitó a ponerle nombre a la iniciativa. Redactó una constitución, formó un gobierno y comenzó a emitir pasaportes simbólicos en nombre de la república.

Por ahora, Verdis existe principalmente como un proyecto en línea. No hay información sobre un gobierno estatal permanente o una gran población viviendo allí. Sin embargo, la idea se difundió rápidamente por internet. Miles de usuarios han expresado su deseo de unirse a este inusual microestado.