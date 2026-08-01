Quiénes asistirán a la boda de Ronaldo: se filtra una lista sensacional

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están rodeados de nuevos rumores sobre su boda. Según la información que circula en las redes, varias figuras famosas del mundo del deporte, el cine y la música han sido invitadas a la ceremonia.

Se dice que la lista incluye a Vin Diesel, Khabib Nurmagomedov, Drake, IShowSpeed, Jennifer Lopez, Rihanna, Kylian Mbappé, Travis Scott y Rodrygo.

Sin embargo, Ronaldo y Georgina no han hecho ninguna declaración oficial sobre la fecha de la boda o la lista de invitados. Los informes de que la pareja se casará pronto siguen siendo solo especulaciones.

Los informes anteriores sobre el envío de invitaciones a ciertas celebridades tampoco han sido confirmados por fuentes confiables. Por lo tanto, aún es pronto para tomar la lista filtrada como información oficial.