Una mujer rusa sorprende en las redes al criar una pantera negra creyendo que era un gatito

Una mujer rusa vio a un pequeño animal negro abandonado al borde de la carretera, pensó que era un simple gatito y se lo llevó a casa. Comenzó a alimentarlo y a cuidarlo con cariño.

Con el tiempo, se hizo evidente que el cuerpo y los movimientos del animal eran diferentes a los de un gato común. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el animal que criaba en casa era en realidad una pantera negra.

A pesar de esta situación, no abandonó a la pantera. Con el tiempo, se creó un vínculo estrecho entre la mujer y el animal. La pantera también se llevó bien con el perro de la casa y comenzó a jugar con él.

Los videos protagonizados por la mujer, la pantera negra y el perro se difundieron ampliamente en las redes sociales, atrayendo la atención de millones de usuarios.