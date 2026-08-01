La India se convierte en un mercado rentable para las aplicaciones móviles

Durante años, la India ha sido el mayor mercado de descargas de aplicaciones del mundo, pero ganar dinero allí se consideraba una de las tareas más difíciles. Sin embargo, según los informes basados en ixbt.com, esta situación ha comenzado a cambiar y los consumidores indios están gastando más en AI, entretenimiento y otras aplicaciones prémium. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Basándose en un nuevo informe de la empresa de análisis Sensor Tower, se señala que en el segundo trimestre de este año, el mercado indio de aplicaciones móviles registró una cifra récord en el gasto de los consumidores, alcanzando los 345 millones de dólares. Esto supone un 35 % más en comparación con el mismo período del año pasado. Los expertos destacan que este crecimiento está impulsado por la AI generativa, el streaming y las aplicaciones de productividad más que por los juegos.

El papel de los pagos digitales y las suscripciones

Esta cifra récord se apoya en una tendencia general al alza en la monetización de aplicaciones. Iv Chen, analista de Sensor Tower, declaró a TechCrunch que los ingresos generados por descarga en India se han más que duplicado en los últimos tres años y medio, mientras que el volumen de descargas trimestrales se ha mantenido estable en torno a los 6 300 millones desde 2023.

Estos cambios positivos han sido impulsados por la adopción generalizada de los pagos digitales, incluida la Interfaz de Pagos Unificados (UPI) y las carteras digitales, que permiten a los usuarios transferir dinero directamente desde sus cuentas bancarias. Estos sistemas han reducido las barreras en las compras dentro de la aplicación y han reforzado la actitud positiva de los usuarios hacia los servicios digitales y las suscripciones.

Tasas de crecimiento a escala global

Según los datos proporcionados, esta tendencia también destaca claramente a escala global. En el segundo trimestre, entre los principales mercados de aplicaciones, la India fue el país que aumentó sus ingresos al ritmo más rápido. A modo de comparación, esta cifra fue del 30 % en México y del 25 % en Turquía, mientras que los ingresos del mercado de aplicaciones en EE. UU. disminuyeron un 3 % durante el mismo período.

A pesar de esto, la India sigue estando significativamente rezagada en comparación con los mercados maduros. En particular, los ingresos por descarga son de aproximadamente 4,60 dólares en EE. UU., 3,90 dólares en Corea del Sur y 6,10 dólares en Japón. En la India, en cambio, esta cifra es todavía mucho más baja.

La cuota de la AI y de las aplicaciones sin juegos

Sin embargo, según los expertos, la trayectoria de desarrollo es más importante que las cifras absolutas. El crecimiento constante de los ingresos indica que existen grandes oportunidades para el futuro a largo plazo. En particular, la AI generativa se ha convertido en una de las áreas de más rápido crecimiento.

Según los datos de Sensor Tower, en el segundo trimestre, ChatGPT de OpenAI y las aplicaciones Claude creadas por Anthropic representaron conjuntamente casi el 83 % de los ingresos de las aplicaciones de AI en la India. Asimismo, la mayor parte de los ingresos totales de las aplicaciones en el país provino de aplicaciones sin juegos, alcanzando el 68 % en la primera mitad de este año.