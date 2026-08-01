La India se convierte en un mercado rentable para las aplicaciones móviles

·44·Tecnología
La India se convierte en un mercado rentable para las aplicaciones móviles

Durante años, la India ha sido el mayor mercado de descargas de aplicaciones del mundo, pero ganar dinero allí se consideraba una de las tareas más difíciles. Sin embargo, según los informes basados en ixbt.com, esta situación ha comenzado a cambiar y los consumidores indios están gastando más en AI, entretenimiento y otras aplicaciones prémium. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Basándose en un nuevo informe de la empresa de análisis Sensor Tower, se señala que en el segundo trimestre de este año, el mercado indio de aplicaciones móviles registró una cifra récord en el gasto de los consumidores, alcanzando los 345 millones de dólares. Esto supone un 35 % más en comparación con el mismo período del año pasado. Los expertos destacan que este crecimiento está impulsado por la AI generativa, el streaming y las aplicaciones de productividad más que por los juegos.

El papel de los pagos digitales y las suscripciones

Esta cifra récord se apoya en una tendencia general al alza en la monetización de aplicaciones. Iv Chen, analista de Sensor Tower, declaró a TechCrunch que los ingresos generados por descarga en India se han más que duplicado en los últimos tres años y medio, mientras que el volumen de descargas trimestrales se ha mantenido estable en torno a los 6 300 millones desde 2023.

Estos cambios positivos han sido impulsados por la adopción generalizada de los pagos digitales, incluida la Interfaz de Pagos Unificados (UPI) y las carteras digitales, que permiten a los usuarios transferir dinero directamente desde sus cuentas bancarias. Estos sistemas han reducido las barreras en las compras dentro de la aplicación y han reforzado la actitud positiva de los usuarios hacia los servicios digitales y las suscripciones.

Tasas de crecimiento a escala global

Según los datos proporcionados, esta tendencia también destaca claramente a escala global. En el segundo trimestre, entre los principales mercados de aplicaciones, la India fue el país que aumentó sus ingresos al ritmo más rápido. A modo de comparación, esta cifra fue del 30 % en México y del 25 % en Turquía, mientras que los ingresos del mercado de aplicaciones en EE. UU. disminuyeron un 3 % durante el mismo período.

A pesar de esto, la India sigue estando significativamente rezagada en comparación con los mercados maduros. En particular, los ingresos por descarga son de aproximadamente 4,60 dólares en EE. UU., 3,90 dólares en Corea del Sur y 6,10 dólares en Japón. En la India, en cambio, esta cifra es todavía mucho más baja.

La cuota de la AI y de las aplicaciones sin juegos

Sin embargo, según los expertos, la trayectoria de desarrollo es más importante que las cifras absolutas. El crecimiento constante de los ingresos indica que existen grandes oportunidades para el futuro a largo plazo. En particular, la AI generativa se ha convertido en una de las áreas de más rápido crecimiento.

Según los datos de Sensor Tower, en el segundo trimestre, ChatGPT de OpenAI y las aplicaciones Claude creadas por Anthropic representaron conjuntamente casi el 83 % de los ingresos de las aplicaciones de AI en la India. Asimismo, la mayor parte de los ingresos totales de las aplicaciones en el país provino de aplicaciones sin juegos, alcanzando el 68 % en la primera mitad de este año.

AplicacionesTecnologíasIndiaInteligencia ArtificialNegocios
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioSpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacioHoy, 12:51Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceXElon Musk recluta expertos en IA para SpaceXHoy, 12:25Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzXiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzHoy, 11:26La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »Hoy, 10:50Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Hoy, 10:28Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurAlta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurHoy, 07:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis