La dura y crítica videollamada dirigida al presidente ruso Vladímir Putin por Aleksey Yarmushchik, un talentoso actor ruso de 26 años, provocó una verdadera explosión informativa en el segmento ruso de Internet. Tras volverse viral con millones de visitas en pocas horas, el actor cambió de opinión de forma inesperada.

Zamin.uz analiza los detalles de este sonado acontecimiento, los verdaderos objetivos del actor y los aspectos interesantes relacionados con su carrera en el teatro de Sergey Bezrukov.

1. Romper la burbuja informativa: El apasionado discurso del primer vídeo

En la mañana del 28 de julio de 2026, Aleksey Yarmushchik publicó un vídeo en su página de Instagram con un llamamiento directo a Vladímir Putin. En él, el actor, representante de la generación Z, expresó sus opiniones políticas de forma abierta y muy emotiva.

Los puntos más sensacionales del llamamiento de Yarmushchik:

«Putin no es mi presidente»: El actor repitió esta idea en varias ocasiones, subrayando que él y sus coetáneos no querían ver a Putin como presidente.

«Crimea no es nuestra»: Expresó abiertamente su desacuerdo con la anexión de Crimea por parte de Rusia.

El miedo de los coetáneos: El actor afirmó que su generación teme al gobierno actual, pero que está descontenta por dentro. Puso como ejemplo a Shaman (Yaroslav Dronov), quien apoya al gobierno y se opone únicamente a los agentes extranjeros.

Fatiga de la propaganda: Yarmushchik declaró que no quería ver la televisión estatal y que prefería servicios bloqueados como Instagram.

Dato destacado: En el espacio de dos días, este vídeo alcanzó más de un millón y medio de visualizaciones y la publicación recibió más de 65 000 «me gusta».

2. Un giro inesperado: El vídeo de «arrepentimiento» dos horas después

Mientras el primer vídeo se extendía como la pólvora, Aleksey Yarmushchik publicó un nuevo llamamiento pocas horas después. En el segundo vídeo, su tono y sus ideas eran totalmente opuestos al primero.

El actor explicó su cambio de opinión de la siguiente manera:

Las palabras de su madre: Indicó que su madre le había dicho que no entendía nada de política y que Putin había «hecho mucho» por el país.

La «amabilidad» de los opositores: El actor afirmó que, al leer los comentarios negativos de su primer vídeo, le sorprendió la «amabilidad» con la que escribía la gente. Dicha «amabilidad» fue el motivo que le hizo cambiar de opinión.

«Amor» hacia el gobierno: En el segundo vídeo, Yarmushchik dijo: «Ya amo al gobierno, ya respeto a Vladímir Vladímirovich...»

3. Miedo a las consecuencias y a la movilización: ¿Cuáles son las verdaderas razones?

En una entrevista concedida a la publicación «Ostorojno, novosti», el actor reveló las verdaderas razones de sus actos. Aunque calificó el primer vídeo como un «intento de romper la burbuja informativa», admitió que «por supuesto, tenía miedo» de las consecuencias.

«Tengo 26 años. Todos mis coetáneos tienen miedo. Soy la única persona que ha pronunciado el apellido de Putin. Los demás viven en una especie de temor», declaró.

El factor desencadenante del llamamiento: Según el actor, los rumores sobre el inicio de una nueva ola de movilización en Rusia le preocuparon enormemente. «Para un joven como yo, esta es una de las mayores fuentes de ansiedad», afirmó.

La carrera de Aleksey Yarmushchik en el teatro de Sergey Bezrukov y su salida

Antes de su activismo político, Aleksey Yarmushchik trabajó en el Teatro Dramático del Óblast de Moscú, dirigido por Sergey Bezrukov. Dado que Bezrukov es conocido como un representante de confianza de Putin, el hecho de que Yarmushchik trabajara en este teatro y luego criticara a Putin resulta un aspecto especialmente interesante.

El actor dejó el teatro en junio de 2026. Aportó las siguientes razones:

Un salario muy bajo. Tratar a los actores «como si fueran propiedad». La violación de los límites psicológicos y la vulneración de la dignidad.

Tabla de información clave

Criterio / Información Detalles Sujeto Aleksey Yarmushchik (actor ruso de 26 años) Primer vídeo (28 de julio) Criticó a Putin, dijo que Crimea «no es nuestra» Estadísticas virales 1,5M+ visualizaciones, 65k+ «me gusta» (en 2 días) Segundo vídeo (Dos horas después) Dijo que ama al gobierno y respeta a Putin Razón principal (Entrevista) Romper la burbuja informativa y miedo a la movilización Antiguo lugar de trabajo Teatro Dramático del Óblast de Moscú (Director artístico: Sergey Bezrukov) Motivo de la salida del teatro Bajo salario, trato como propiedad, presión psicológica

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El miedo y los conflictos internos detrás del tajante llamamiento de un actor ruso a Putin y su «arrepentimiento» dos horas después son uno de los temas más candentes de la actualidad.

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