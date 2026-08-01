Las ventas de consolas PlayStation 5 se acercan a la marca de los 100 millones

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Las ventas de consolas PlayStation 5 se acercan a la marca de los 100 millones

Según el último informe financiero publicado por Sony, el número de consolas PlayStation 5 vendidas en todo el mundo ha alcanzado los 95,3 millones de unidades. Actualmente, este dispositivo ocupa un lugar destacado en el ranking de las videoconsolas más vendidas de la historia y se espera que pronto conquiste nuevos hitos. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

Sin embargo, los indicadores del último periodo financiero mostraron un ligero descenso. Según ixbt.com, en el último trimestre solo se vendieron 1,6 millones de PlayStation 5, lo que representa un resultado un 36 % inferior al del mismo periodo del año anterior.

Factores de crecimiento futuro y tendencias del mercado

Según los expertos, es posible que se observe un nuevo crecimiento en las ventas de consolas en un futuro próximo. La razón principal que se señala es el esperado lanzamiento del proyecto GTA VI. Este juego tan esperado impulsará sin duda a millones de usuarios a comprar consolas de nueva generación.

Asimismo, la cuota de contenido digital sigue aumentando. Durante el periodo del informe, las ventas de copias digitales de juegos representaron el 82 % del volumen total. Cabe recordar que anteriormente se informó que Sony dejará de fabricar discos para nuevos juegos a partir de 2028.

Posición en el ranking histórico y próximos hitos

Actualmente, la PlayStation 5 ocupa el octavo puesto en el ranking de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Ha logrado superar el resultado de 87,4 millones de su predecesora, la PS3, pero por ahora sigue por detrás de la Wii (101,63 millones de unidades).

Para ascender a una posición más alta en el ranking, Sony necesitará vender más de 6 millones de dispositivos adicionales. Tras este hito, los siguientes puestos están ocupados por otros miembros de la familia PlayStation: la PlayStation original (102,49 millones de unidades) y la PS4, con 117,2 millones de ejemplares vendidos.

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Abror Shuhratov
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