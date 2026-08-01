Mykhailo Mudryk regresa al Chelsea tras ser levantada su sanción

La sanción de cuatro años impuesta al extremo del Chelsea, Mykhailo Mudryk, ha sido reducida, permitiendo que el jugador regrese a su equipo. Esto se conoció tras un proceso de apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y se espera que el futbolista ucraniano se incorpore próximamente a la pretemporada del club, según informa Goal.com .

Cabe recordar que el jugador no disputaba un partido oficial desde noviembre de 2024. Fue sancionado con cuatro años de suspensión por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) en junio de 2025 tras detectarse meldonium, una sustancia que mejora la capacidad respiratoria.

La anulación de la sanción y el proceso judicial

Debido a esta dura sanción, Mykhailo Mudryk no iba a poder participar en partidos oficiales hasta finales de 2028. Sin embargo, el jugador recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, argumentando que jamás consumió sustancias prohibidas por voluntad propia.

El viernes, la Asociación Inglesa de Fútbol confirmó que el jugador aceptó la infracción, por lo que su sanción finaliza de forma anticipada y recupera el derecho a jugar de inmediato. Aunque no se revelaron los detalles de la apelación, esta decisión supone luz verde para la continuidad de su carrera.

Los sentimientos del jugador y la postura del Chelsea

Mykhailo Mudryk no ocultó que este periodo fue la prueba más dura de su carrera. En su comunicado, recalcó que nunca infringió las normas de manera intencionada, destacando que la competencia leal y la profesionalidad siempre han sido sus prioridades.

“Tras esta larga lucha, la prohibición de cuatro años que se me impuso ha sido anulada y tengo derecho a retomar mi carrera de inmediato”, expresó el futbolista ucraniano, agradeciendo el apoyo a sus seres queridos y amigos.

Perspectivas bajo las órdenes del nuevo entrenador

Una vez concluido este controvertido caso, la directiva del Chelsea emitió un comunicado oficial expresando su satisfacción por la resolución positiva del asunto. Los blues continúan apoyando al jugador, quien ahora tendrá la oportunidad de demostrar su valía bajo la dirección del nuevo técnico del equipo, Xabi Alonso.

Vale la pena señalar que durante el periodo de suspensión, a Mudryk se le prohibió la entrada a la ciudad deportiva del club y el uso de las instalaciones, por lo que entrenó principalmente de forma individual. Ahora, regresa aos entrenamientos con el grupo y buscará desplegar su mejor versión con la camiseta del Chelsea.