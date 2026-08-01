Un camión vuelca en Irak y miles de pollitos se esparcen por la carretera

En la carretera de Bagdad a Diyala, en Irak, un camión que transportaba pollitos sufrió un accidente y volcó. Como resultado, miles de pollitos se esparcieron por la vía.

Según los testigos del incidente, algunos conductores detuvieron sus vehículos y procedieron con precaución para no atropellar a los pollitos. Esto provocó congestión vehicular en algunas partes de la carretera.

Sin embargo, no todos los conductores se detuvieron. Se informa que muchos pollitos murieron bajo las ruedas de los automóviles que continuaron su marcha.

Hasta el momento no se ha informado sobre la causa del vuelco del camión ni sobre el estado del conductor.