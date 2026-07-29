¿Está girando la Tierra más rápido? Se registra uno de los días más cortos de la historia

Según los científicos, en julio de 2026 la Tierra experimentó uno de los días más cortos de los últimos años. Este fenómeno se explica porque la velocidad de rotación de nuestro planeta sobre su propio eje fue ligeramente superior a la habitual.

Los expertos calculan que en este día la Tierra completó una vuelta entera aproximadamente 0,65 milisegundos más rápido que las 24 horas habituales. Esta diferencia es imperceptible para el ser humano, ya que equivale a una milésima de segundo. Sin embargo, tales cambios son significativos para los sistemas de tiempo de alta precisión.

Los científicos señalan que la velocidad de rotación de la Tierra no es siempre la misma. Varía ligeramente bajo la influencia de los procesos atmosféricos, las corrientes oceánicas, la atracción gravitatoria de la Luna y los procesos naturales que ocurren en las capas internas de nuestro planeta. Por lo tanto, la duración del día a veces puede acortarse o alargarse unos pocos milisegundos.

Los expertos señalan que desde 2020 se han observado varios casos de este tipo de aceleración en la rotación de la Tierra. Pero esto no significa que la Tierra haya comenzado a girar más rápido de forma permanente. Por el contrario, desde una perspectiva a largo plazo, la rotación de nuestro planeta se está ralentizando gradualmente. Las aceleraciones actuales se evalúan como variaciones naturales a corto plazo.

Dichas pequeñas diferencias apenas afectan la vida humana cotidiana. Sin embargo, en sistemas que requieren alta precisión como la navegación GPS, los satélites, las redes de telecomunicaciones y los relojes atómicos, incluso los milisegundos tienen gran importancia. Por esta razón, el servicio internacional de la hora supervisa regularmente la rotación de la Tierra y toma medidas para coordinar el registro del tiempo cuando es necesario.