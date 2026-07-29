¿Está girando la Tierra más rápido? Se registra uno de los días más cortos de la historia

·72·Mundo
¿Está girando la Tierra más rápido? Se registra uno de los días más cortos de la historia

Según los científicos, en julio de 2026 la Tierra experimentó uno de los días más cortos de los últimos años. Este fenómeno se explica porque la velocidad de rotación de nuestro planeta sobre su propio eje fue ligeramente superior a la habitual.

Los expertos calculan que en este día la Tierra completó una vuelta entera aproximadamente 0,65 milisegundos más rápido que las 24 horas habituales. Esta diferencia es imperceptible para el ser humano, ya que equivale a una milésima de segundo. Sin embargo, tales cambios son significativos para los sistemas de tiempo de alta precisión.

Los científicos señalan que la velocidad de rotación de la Tierra no es siempre la misma. Varía ligeramente bajo la influencia de los procesos atmosféricos, las corrientes oceánicas, la atracción gravitatoria de la Luna y los procesos naturales que ocurren en las capas internas de nuestro planeta. Por lo tanto, la duración del día a veces puede acortarse o alargarse unos pocos milisegundos.

Los expertos señalan que desde 2020 se han observado varios casos de este tipo de aceleración en la rotación de la Tierra. Pero esto no significa que la Tierra haya comenzado a girar más rápido de forma permanente. Por el contrario, desde una perspectiva a largo plazo, la rotación de nuestro planeta se está ralentizando gradualmente. Las aceleraciones actuales se evalúan como variaciones naturales a corto plazo.

Dichas pequeñas diferencias apenas afectan la vida humana cotidiana. Sin embargo, en sistemas que requieren alta precisión como la navegación GPS, los satélites, las redes de telecomunicaciones y los relojes atómicos, incluso los milisegundos tienen gran importancia. Por esta razón, el servicio internacional de la hora supervisa regularmente la rotación de la Tierra y toma medidas para coordinar el registro del tiempo cuando es necesario.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un gato que no abandona la tumba de su dueña desde hace meses conmueve a todosUn gato que no abandona la tumba de su dueña desde hace meses conmueve a todosHoy, 05:19Un sospechoso de homicidio buscado en EE. UU. durante 20 años trabajaba como policía en MéxicoUn sospechoso de homicidio buscado en EE. UU. durante 20 años trabajaba como policía en MéxicoHoy, 05:10Miles de millones de personas verán el asteroide Apofis a simple vista en 2029Miles de millones de personas verán el asteroide Apofis a simple vista en 2029Hoy, 01:06Arqueólogos descubren un martillo de marfil de 500.000 años de antigüedadArqueólogos descubren un martillo de marfil de 500.000 años de antigüedadHoy, 01:02Se crea la unidad «SMERCH»: un nuevo destacamento especial comienza a operar en Crimea y NovorussieSe crea la unidad «SMERCH»: un nuevo destacamento especial comienza a operar en Crimea y NovorussieHoy, 00:01Un ciudadano de Kashkadarya regresa a Uzbekistán herido tras participar en la guerra para evitar la cárcelUn ciudadano de Kashkadarya regresa a Uzbekistán herido tras participar en la guerra para evitar la cárcelAyer, 23:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital