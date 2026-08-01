Also, fundada por Rivian, comienza la entrega de sus primeras bicicletas eléctricas

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Also, fundada por Rivian, comienza la entrega de sus primeras bicicletas eléctricas

La startup Also, fundada por Rivian, participante en el mercado de vehículos eléctricos, ha anunciado que, tras varios meses de retraso, comenzará a entregar sus primeras bicicletas eléctricas TM-B a los clientes. Según TechCrunch, las bicicletas de la edición especial Launch Edition, con un precio de 4 500 dólares, han partido desde el fabricante hacia el almacén en EE. UU., y se espera que todos los pedidos se entreguen a sus propietarios antes de septiembre. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El proyecto Also comenzó inicialmente en 2022 como un experimento secreto dentro de Rivian. El CEO de Rivian, RJ Scaringe, había explorado esta idea para complementar la línea de vehículos eléctricos de la compañía, diseñada para los entusiastas de las actividades al aire libre, con una bicicleta eléctrica. La empresa trabajó en el desarrollo durante varios años, e incluso involucró a la agencia LoveFrom del famoso diseñador Jony Ive en la fase inicial de diseño.

En marzo de 2025, Rivian escindió Also como una empresa independiente y atrajo 105 millones de dólares en inversiones del fondo Eclipse. La startup había presentado su primera bicicleta eléctrica TM-B al público en octubre de ese mismo año. Inicialmente estaba previsto lanzar el producto en la primavera de 2026, pero debido a interrupciones en la cadena de suministro global, el plazo se pospuso a julio.

Problemas en la cadena de suministro y descontento de los clientes

Según los representantes de la empresa, el cambio en el plazo de entrega se debió a una fuerte presión en las cadenas de suministro globales. El fuerte aumento de la demanda de materias primas y componentes electrónicos causó dificultades temporales en el suministro de las piezas clave necesarias para las bicicletas TM-B. Sin embargo, los equipos de ingeniería y producción aceleraron el trabajo sin renunciar jamás a los estándares de seguridad y calidad.

Al mismo tiempo, varios meses de retraso decepcionaron a los compradores y provocaron quejas por la falta de comunicación. En el subreddit r/ALSOmicromobility de Reddit, los usuarios criticaron duramente la incapacidad de la empresa para cumplir con los plazos exactos y proporcionar suficiente información. Aunque la dirección de Also no quiso revelar qué componentes específicos causaron el retraso, está intentando solucionar estos problemas surgidos en el servicio de atención al cliente.

Los ambiciosos planes futuros de Also

Also no se ve a sí misma como un simple fabricante de bicicletas, sino como una empresa de transporte integral. La startup planea desarrollar en el futuro vehículos de reparto a pedales de cuatro ruedas para Amazon. Asimismo, la compañía también está trabajando en un vehículo de entrega autónomo para DoorDash.

Sin embargo, en la etapa actual, la tarea más importante para Also es entregar con éxito su primer producto, las bicicletas eléctricas TM-B, y resolver los problemas de desconfianza surgidos con los consumidores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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