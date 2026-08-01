La cúpula de la FIFA abandona su plan comercial para la Copa del Mundo

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La cúpula de la FIFA abandona su plan comercial para la Copa del Mundo

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, ha abandonado por completo su controvertido plan para vender los derechos de las actividades comerciales de la organización, incluidos los de las Copas del Mundo, a inversores privados. Según un informe difundido por ESPN, este paso se produjo tras una intensa indignación a nivel mundial, la amenaza de boicot expresada por la UEFA y una grave rebelión interna que también puso en peligro el futuro de Infantino. Así lo informa Goal.com informa .

El viernes por la noche, tras la dura oposición del público y de las asociaciones de fútbol, Gianni Infantino reconoció que la iniciativa había sido suspendida. De hecho, apenas habían pasado tres días desde que se anunció el plan para crear una filial de 20.000 millones de dólares llamada FIFA Forward Enterprise. Esta nueva estructura debía unificar bajo una sola empresa la gestión de los aspectos comerciales y eventos relacionados con las Copas del Mundo masculina y femenina, así como con el Mundial de Clubes.

La escala financiera y los aspectos dudosos del plan

Aunque estaba previsto que el control de la estructura permaneciera en manos de la FIFA, se contemplaba ofrecer cerca del 20 % de la misma a inversores privados a cambio de recaudar 4.200 millones de dólares. Según el plan, una firma de inversión fundada en Nueva York (EE. UU.) por Joshua Kushner (hermano de Jared Kushner) se perfilaba como el principal inversor del proyecto.

Sin embargo, esta iniciativa provocó inmediatamente vehementes objeciones en el mundo del fútbol. La FIFA había afirmado inicialmente con firmeza que el proyecto se llevaría a cabo tras las consultas y con el consentimiento de la mayoría de las 211 asociaciones miembros. No obstante, la tormenta de críticas y las amenazas abiertas de boicot por parte de organizaciones influyentes como la UEFA cambiaron drásticamente la situación.

Rebelión interna y decisión final

Las protestas abiertas que estallaron entre altos funcionarios de la organización y algunas federaciones también pusieron en riesgo la posición de Infantino. Las profundas divisiones y desacuerdos surgidos hicieron imposible la continuidad del proyecto. Gianni Infantino declaró que, tras escuchar atentamente las opiniones de todas las partes, había llegado a una conclusión final.

“Después de escuchar atentamente todas las perspectivas, quedó claro que este proyecto, independientemente de su nivel de apoyo, ha generado divisiones contrarias a los objetivos que nos propusimos inicialmente”, subrayó el presidente de la FIFA. Según él, el objetivo principal de la federación ha sido siempre y seguirá siendo unir y desarrollar el fútbol.

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Jahongir Tursunov
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