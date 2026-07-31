Golpe histórico: Rusia atacó por primera vez una fábrica de drones estadounidense en Ucrania

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Golpe histórico: Rusia atacó por primera vez una fábrica de drones estadounidense en Ucrania

Según un informe sensacional difundido por el prestigioso periódico británico The Guardian las fuerzas armadas rusas lanzaron por primera vez un ataque con misiles contra una planta de fabricación de vehículos aéreos no tripulados (drones) perteneciente a una empresa estadounidense en territorio ucraniano. Este es el primer caso confirmado en el que Moscú apunta directamente a un objeto propiedad de una corporación estadounidense durante el conflicto.

Zamin.uz presenta los detalles de este evento de importancia geopolítica y las opiniones de los expertos.

El objetivo: una fábrica estadounidense en Kiev

El objetivo del ataque fue la planta Terminal Autonomy ubicada en Kiev. Según la publicación, esta empresa, destruida el viernes pasado por un misil balístico ruso, pertenece a una corporación registrada en el estado de Delaware, EE. UU.

Los registros de inscripción estatal muestran que la empresa Terminal Autonomy fue fundada en 2023 y participaba activamente en el fortalecimiento de la capacidad de defensa de Ucrania.

«Todo es un blanco»: La reacción de un exoficial de inteligencia de EE. UU.

Este incidente se considera una nueva etapa en el enfrentamiento indirecto entre Rusia y Estados Unidos. Anthony Vinci, ex alto funcionario de inteligencia de EE. UU., comentó sobre la situación de la siguiente manera:

«A los rusos no les importa a quién pertenezca la empresa. Todo es un blanco... Sinceramente creo que si en Ucrania se fabricaran misiles Patriot o cualquier sistema estadounidense, los rusos habrían atacado esa planta de producción».

Esta declaración demuestra la disposición de Rusia para destruir cualquier activo extranjero integrado en el complejo militar-industrial ucraniano.

El informe de TASS y los tipos de drones fabricados

La agencia de noticias estatal rusa TASS informó sobre este ataque el domingo basándose en el Ministerio de Defensa de Rusia. Cabe destacar que la parte rusa no reveló en su informe que la fábrica pertenecía a una empresa estadounidense, pero señaló que en ella operaban «especialistas de una compañía ucraniano-estadounidense».

Según los datos de TASS, en la fábrica destruida se fabricaban los siguientes tipos de drones:

  • AQ-400 Scythe

  • AQ-100 Bayonet

Estos drones venían siendo utilizados por las fuerzas armadas de Ucrania para realizar ataques de largo alcance.

Pérdidas y afectados

The Guardian Según la información proporcionada por una fuente cercana a la empresa al periódico, aunque la planta sufrió graves daños como resultado del feroz ataque con misiles, por un feliz golpe de suerte, nadie resultó muerto.

Detalles principales del evento (tabla)

Indicador

Detalles

Fecha

Viernes pasado (The Guardian) / Viernes (Min. de Defensa de la RF)

Objetivo

Terminal Autonomy fábrica de drones

Ubicación

Kiev, Ucrania

Propietario

Corporación registrada en Delaware (EE. UU.)

Tipo de arma

Misil balístico

Drones fabricados

AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet

Víctimas

Ninguna

Conclusión: La intensificación del conflicto

El ataque directo de Rusia a activos estadounidenses en Ucrania evidencia una escalada significativa del conflicto. Este evento podría afectar los planes de las empresas de defensa extranjeras para crear capacidades de producción en Ucrania y cambiar el formato de la ayuda militar proporcionada a Kiev.

¡Comparte esta noticia sobre este importante evento histórico con tus amigos y entusiastas de la política!

En tu opinión, ¿cómo debería responder Estados Unidos a este ataque? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!

Fuente: Basado en materiales de The Guardian y TASS.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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