Aliyaxon, la hija de Oybek y Nigora, cumple 2 años

Foto: Instagram

Los cantantes Oybek y Nigora anunciaron en sus páginas de Instagram que su hija Aliyaxon ha cumplido 2 años. Nigora compartió en su página un video con imágenes de la sesión de fotos del primer cumpleaños de Aliyaxon para compartir esta alegre noticia con sus seguidores.

Ella escribió las siguientes palabras sinceras bajo la publicación:

“Hoy es el cumpleaños de nuestra hija menor, Aliyaxon. No fuimos nosotros quienes le pedimos esta niña a Dios, sino ustedes, nuestras abuelas y madres que rezan. Por eso no digo en vano 'mi hija obtenida a través de oraciones'.

Como madre que estaba bastante agotada después de tres hijos y no pensaba en tener otro, nuestras abuelas y madres abrieron sus manos en oración diciendo: 'Todo es mejor en parejas, ya tienen dos hijos varones, ahora necesitan otra niña', y rezaron por nosotros.

Inshallah, que mi hija sea al menos tan feliz como nosotros, y que crezca siendo una niña de hermoso carácter, fe y conciencia que reciba tales oraciones. ¡Gracias a todos por las felicitaciones!”

En los comentarios, los seguidores felicitan sinceramente a la pequeña y le envían muchos buenos deseos.

Para información, los cantantes tienen actualmente 4 hijos. Tienen dos hijos varones y dos hijas, y Aliyaxon es la cuarta y más pequeña.