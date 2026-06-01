¿Por qué Lionel Messi quiere participar en la Copa Mundial de 2026?

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¿Por qué Lionel Messi quiere participar en la Copa Mundial de 2026?

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha incluido a Lionel Messi en la convocatoria para las eliminatorias de la Copa Mundial 2026, a pesar de que aún no ha recuperado su plenitud física. Esta decisión era esperada, ya que es casi seguro que Messi participará en la defensa del título con la Albiceleste. Para la leyenda de 38 años, que actualmente enfrenta problemas menores de fatiga en el isquiotibial izquierdo con el Inter Miami, esto se ha vuelto una rutina. Así lo informa Goal.com .

La mayoría de los jugadores ya se han retirado a esta edad. Messi, sin embargo, conquistó todas las cimas del mundo del fútbol tras la victoria en Qatar, consolidando su estatus como el "mejor jugador de la historia" (GOAT) y cerrando todos los debates. Por ello, muchos se preguntan cuál es su objetivo al participar en una sexta Copa Mundial.

La mayoría de los futbolistas no tienen la oportunidad de elegir cuándo terminar su carrera; eso lo decide el entrenador o las lesiones. Messi, tras levantar la Copa del Mundo, tuvo la oportunidad de retirarse en la cima. Guiar a su pueblo hacia la victoria como Diego Maradona era su sueño de infancia, y lo logró en el torneo de Qatar 2022.

Actualmente, Messi está tan tranquilo con su estatus que siente que no tiene nada que perder en el campo. Quizás simplemente quiera seguir disfrutando del fútbol y brindar alegría al pueblo argentino una vez más. Su participación en el torneo de 2026 no es solo un récord, sino un ejemplo del amor infinito de una leyenda viviente por este deporte.

Lionel MessiArgentinaCopa MundialFútbolInter Miami
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Nodirbek Razzokov
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