Jeremie Frimpong celebra la derrota del Arsenal en la Champions League

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Jeremie Frimpong celebra la derrota del Arsenal en la Champions League

El defensa del Liverpool, Jeremie Frimpong, ha pedido calma tras la aparición de vídeos que le muestran celebrando la derrota del Arsenal en la final de la Champions League contra el PSG. En el partido disputado en Budapest, el club londinense perdió en la tanda de penaltis, perdiendo la oportunidad de conseguir el primer gran trofeo europeo de su historia. Así lo informa Goal.com informa .

A pesar de que Kai Havertz abrió el marcador en el minuto 6, Ousmane Dembele igualó el encuentro. El partido terminó 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga. En la tanda de penaltis, los fallos de Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes permitieron al PSG defender su título con éxito. Tras vencer al Inter el año pasado, el club parisino se coronó por segunda vez consecutiva.

En las redes sociales circularon vídeos de Jeremie Frimpong saltando y celebrando tras el fallo de Gabriel. Muchos lo interpretaron como hostilidad hacia el campeón de la Premier League. Sin embargo, la ex estrella del Bayer Leverkusen aclaró la situación, afirmando que no tenía malas intenciones hacia el equipo de Mikel Arteta.

A través de Instagram, Jeremie Frimpong explicó: "Mantened la calma, hice una apuesta con un amigo y la gané. Solo estaba feliz por la victoria, eso es todo". El incidente provocó un gran debate en la comunidad futbolística.

El rival londinense del Arsenal, el Chelsea, también aprovechó la situación para publicar un mensaje provocador en las redes sociales. Invitaron a los aficionados a la "sala de trofeos de Londres" para un recorrido por Stamford Bridge. Más tarde, los "Blues" suavizaron el tono, felicitaron al Arsenal por su título de Premier League y expresaron su entusiasmo por la rivalidad de la próxima temporada.

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Nodirbek Razzokov
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