¡Gracias, ídolo! Rodrygo recibe un regalo enviado por Cristiano Ronaldo

El delantero del Real Madrid, Rodrygo, compartió sus emociones con sus seguidores tras recibir un regalo especial enviado por su ídolo de toda la vida, Cristiano Ronaldo. El brasileño se encuentra actualmente fuera de los terrenos de juego debido a una grave lesión de rodilla, pero la leyenda portuguesa encontró tiempo para apoyar a la estrella del Bernabéu. Así lo informa Goal.com .

Rodrygo nunca ha ocultado su respeto por Cristiano Ronaldo, celebrando a menudo sus goles con el famoso "Siu" y considerando al capitán del Al-Nassr como su principal fuente de inspiración en el fútbol. Durante la difícil fase de recuperación, el jugador de 23 años se sintió conmovido por este gesto sincero del hombre al que considera el mejor jugador de todos los tiempos.

El delantero brasileño mostró en su cuenta de X una camiseta del Al-Nassr enviada y firmada directamente por Ronaldo. La leyenda portuguesa escribió un mensaje personal en la tela: "Para Rodrygo, un fuerte abrazo". Abrumado por el regalo sorpresa, Rodrygo comentó la publicación: "¡Gracias, ídolo! Cristiano".

Este apoyo llega en el momento más difícil de la carrera de Rodrygo. A principios de marzo, el delantero de los "merengues" supo que se había roto el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha durante un partido de La Liga contra el Getafe. Esta lesión requiere de 10 a 12 meses de recuperación, lo que pone fin a su temporada prematuramente.

Más allá de los compromisos con el club, esta lesión es un duro golpe para los planes de la selección brasileña. Rodrygo se perderá oficialmente la Copa del Mundo, dejando a la Seleção sin uno de sus jugadores más creativos para el torneo en Norteamérica. Ronaldo buscó levantar el ánimo del jugador que estará mucho tiempo fuera de las canchas.

Rodrygo llegó a España después de que Cristiano Ronaldo ya hubiera dejado el Real Madrid para fichar por la Juventus. Cuando el talento brasileño llegó a Madrid, Ronaldo ya se había marchado. Esto sigue siendo el mayor pesar futbolístico de Rodrygo: "Quería jugar con Cristiano Ronaldo, pero no pudo ser. Él es mi modelo a seguir", dice el jugador.