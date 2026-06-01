¿Por qué Marcus Rashford entrena en las instalaciones de Inter Miami?

El delantero de la selección inglesa, Marcus Rashford, continúa su preparación para la Copa del Mundo en los Estados Unidos. El jugador ha comenzado a entrenar en las modernas instalaciones de Inter Miami, utilizadas por Lionel Messi y los ganadores de la MLS, antes del torneo. Siguiendo las instrucciones del seleccionador nacional Thomas Tuchel, Rashford comenzó su trabajo antes que sus compañeros para aclimatarse al calor de Florida. Así lo informa Goal.com informa .

Thomas Tuchel había recomendado a su plantilla de 26 jugadores pasar sus vacaciones en los husos horarios estadounidenses. Esto se considera importante para adaptarse a las condiciones climáticas del próximo Mundial. Según estudios, se espera que una cuarta parte de los partidos de la Copa del Mundo se jueguen a temperaturas superiores a los 26 grados. Por esta razón, Rashford optó por realizar una preparación individual en la humedad de Miami.

Rashford trabaja bajo la supervisión de un entrenador personal en el complejo de Inter Miami, propiedad de David Beckham. Curiosamente, compartió en redes sociales una foto con su entrenador vistiendo una camiseta del Manchester United. Esto indica que, a pesar de su paso por España, el jugador no ha roto los lazos con su club. Ha estado perfeccionando sus habilidades en privado con Colin Little desde 2016.

El futuro del delantero sigue siendo objeto de intensas discusiones. Tras pasar la temporada pasada cedido en el FC Barcelona, Rashford fue elogiado por Deco por adaptarse bien al sistema de Hansi Flick. Sin embargo, el club catalán duda en activar su cláusula de rescisión de 26 millones de libras debido a dificultades financieras.

La directiva del FC Barcelona intenta reducir el precio de transferencia de Rashford después de gastar 70 millones de libras en Anthony Gordon. Mientras tanto, se dice que el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, quien sigue de cerca la situación, podría intentar fichar al jugador para reforzar su línea de ataque.