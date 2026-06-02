Liverpool pierde ante el PSG la carrera por el sucesor de Mohamed Salah

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Liverpool pierde ante el PSG la carrera por el sucesor de Mohamed Salah

El Liverpool se ha topado con un obstáculo importante en su búsqueda de un sucesor a largo plazo para su estrella Mohamed Salah. El Paris Saint-Germain ha tomado la delantera en la carrera por uno de los jóvenes con más talento de Europa. Según los informes, los campeones de la Ligue 1 han llegado a un acuerdo verbal con la estrella del RB Leipzig, Yan Diomande. Así lo informa Goal.com .

El asesor deportivo del PSG, Luis Campos, trabaja activamente en rejuvenecer la plantilla y aumentar las opciones a disposición de Luis Enrique. Los parisinos han detectado una falta de dinamismo en la banda derecha. Mientras que Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola prefieren la banda izquierda y Ousmane Dembele prefiere jugar por el centro, Diomande es visto como el candidato ideal para cubrir ese vacío.

Según Sky Germany, el jugador de 19 años ya ha dado luz verde a su traspaso al PSG. Esto supone un golpe inesperado para el Liverpool, ya que los 'reds' habían marcado al talentoso adolescente como su objetivo principal para sustituir a Mohamed Salah. Aunque el marfileño había rechazado el interés del Bayern Múnich y veía con buenos ojos el proyecto del Liverpool, la situación ha cambiado a favor de París.

El RB Leipzig se encuentra en una posición de fuerza en las negociaciones. Diomande llegó a Alemania procedente del Leganés el verano pasado y su contrato expira en 2030. Tras registrar 13 goles y 9 asistencias en 36 partidos de la Bundesliga la temporada pasada y ser nombrado mejor jugador joven del campeonato, el valor de mercado del delantero ha aumentado considerablemente.

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Nodirbek Razzokov
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