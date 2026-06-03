Excelentes noticias han llegado desde los campos ingleses, trayendo orgullo y alegría a los aficionados al fútbol uzbeko. Los valores de mercado de los jugadores profesionales de la Premier League inglesa, considerada el campeonato nacional más fuerte e intenso del mundo, han sido revisados y actualizados. Cabe destacar que, como resultado de esta actualización, el valor de transferencia de Abduqodir Husanov, hábil miembro de la selección nacional de Uzbekistán y sólido defensa del gigante inglés Manchester City, ha aumentado significativamente.

Aumento histórico: ¡Abduqodir Husanov es el jugador más valioso de Asia!

Según los últimos datos oficiales publicados por el prestigioso portal Transfermarkt, que cubre estadísticas y transferencias del fútbol mundial, el valor de transferencia de nuestro talentoso defensa de 21 años ha subido a un nivel récord:

Valor anterior: 35 millones de euros

Nuevo valor actual: 50 millones de euros

Aumento neto de valor: 15 millones de euros (casi 43%o 1,4 veces superior al valor anterior)

Este gran salto no es temporal, sino que se deriva de las actuaciones altamente consistentes y de alto nivel del defensa uzbeko durante la última temporada, así como de sus fiables e impactantes intervenciones en el once titular del Manchester City. Gracias a este logro histórico, Abduqodir Husanov es ahora reconocido oficialmente como el futbolista más valioso de todo el continente asiático.

Selección nacional y próxima gran prueba

Actualmente, nuestro compatriota sigue defendiendo dignamente el honor de nuestro país no solo a nivel de club, sino también en el escenario internacional. Cabe mencionar que Husanov se ha unido a la concentración de la selección nacional de Uzbekistán y se está preparando seriamente junto a nuestros representantes para la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Próximo gran partido: Antes de este prestigioso campeonato mundial, nuestra selección nacional disputará su próximo partido amistoso, serio y emocionante, contra una de las selecciones más fuertes de Europa, la selección de los Países Bajos.

¡Nosotros, a su vez, deseamos a Abduqodir nuevas victorias y grandes triunfos tanto con el Manchester City como con nuestra selección nacional! Siga en Zamin las últimas, más fiables y alegres noticias del fútbol uzbeko.