Antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comienza oficialmente hoy en los campos de Estados Unidos, Canadá y México, las noticias sobre los actuales campeones, la selección nacional de Argentina, se han convertido en el tema principal del mundo del deporte. En particular, el estado físico del legendario delantero Lionel Messi y la lesión que le molestó recientemente habían causado gran preocupación entre los aficionados. Sin embargo, tras el último partido de preparación antes del torneo, el capitán de la «Albiceleste» despejó todas las dudas y emitió una declaración tranquilizadora sobre su estado.

Tras un intenso partido amistoso contra la selección nacional de Islandia como parte de la última fase de preparación para el Mundial, el experimentado delantero compareció ante los periodistas y señaló con satisfacción que se sintió muy ligero en el campo y que logró superar por completo las barreras mentales y preocupaciones relacionadas con su salud.

«No ocultaré lo bien que me sentí cuando pisé el campo. Para mí, era crucial liberarme mentalmente de esa incomodidad y miedo a una recaída que aparecen tras una lesión. Precisamente para superar esa presión mental es que realmente quería jugar el partido contra Islandia». «Ahora quiero dejar de pensar en las lesiones por completo y centrar toda mi atención en los partidos. Queda aproximadamente una semana para el inicio de la tan esperada Copa Mundial histórica y, afortunadamente, me siento muy sano en este momento», compartió Messi su alegría en una conversación con representantes de medios locales y extranjeros.

Como dato, cabe señalar que la selección argentina no dio ninguna oportunidad a sus rivales en este partido contra Islandia, logrando una victoria amplia y contundente por 3-0. Lo más gratificante es que Lionel Messi, que regresó al equipo tras una larga pausa, logró anotar un gol maravilloso, demostrando que está en plena forma.

Si observamos el calendario del torneo, les esperan pruebas serias a los actuales campeones. Los argentinos disputarán su primer partido crucial de la fase de grupos del Mundial el 17 de junio contra el equipo africano capaz de dar sorpresas intensas e inesperadas: la selección nacional de Argelia. El enfrentamiento entre los dos representantes continentales promete ser una verdadera batalla.

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