En Japón, los delitos menores cometidos por personas mayores, en particular elhurto en tiendas, se han convertido en un grave problema social. Han circulado informes de que algunos ancianos solitarios y con dificultades financieras eligen incluso cometer delitos menores a propósito para ir a prisión.

Detrás de esta situación hay varias razones. Para las personas mayores, la prisión garantiza alimentos, un lugar cálido y atención médica. Afuera, algunos luchan por sobrevivir con sus pensiones y cubrir los gastos de vivienda y tratamiento médico. El hecho de que casi el 20% de la población mayor de 65 años en Japón viva en el umbral de la pobreza también muestra el aspecto económico del problema.

Especialmente entre las mujeres mayores, el hurto en tiendas está muy extendido. Según el informe de criminalidad de 2024 del Ministerio de Justicia de Japón, el 95,9% de las reclusas mayores de 60 años cometieron delitos relacionados con el hurto en tiendas. En el mismo estudio, el 37,4% de las mujeres mayores de 60 años señalaron los problemas relacionados con el costo de vida como una de las causas del delito.

Otra causa importante del problema es la soledad. Algunos ancianos viven lejos de los miembros de su familia y sus conexiones sociales disminuyen constantemente. En prisión, tienen acceso a una rutina diaria, comidas, supervisión médica y la oportunidad de comunicarse con otras personas. Investigaciones anteriores también indicaron que, además de la necesidad económica, factores como la soledad y la pérdida de propósito en la vida motivan a algunos ladrones ancianos.

Al mismo tiempo, no es correcto concluir que «las personas mayores en Japón cometen delitos de forma masiva para ir a la cárcel». Este fenómeno se observa en el ejemplo de algunos sectores vulnerables y detrás de él se esconden complejos problemas sociales como la vejez, la pobreza, la vivienda y la soledad.