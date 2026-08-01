¿Por qué los ancianos cometen delitos a propósito en Japón?

·2.1K·Mundo
¿Por qué los ancianos cometen delitos a propósito en Japón?

En Japón, los delitos menores cometidos por personas mayores, en particular elhurto en tiendas, se han convertido en un grave problema social. Han circulado informes de que algunos ancianos solitarios y con dificultades financieras eligen incluso cometer delitos menores a propósito para ir a prisión.

Detrás de esta situación hay varias razones. Para las personas mayores, la prisión garantiza alimentos, un lugar cálido y atención médica. Afuera, algunos luchan por sobrevivir con sus pensiones y cubrir los gastos de vivienda y tratamiento médico. El hecho de que casi el 20% de la población mayor de 65 años en Japón viva en el umbral de la pobreza también muestra el aspecto económico del problema.

Especialmente entre las mujeres mayores, el hurto en tiendas está muy extendido. Según el informe de criminalidad de 2024 del Ministerio de Justicia de Japón, el 95,9% de las reclusas mayores de 60 años cometieron delitos relacionados con el hurto en tiendas. En el mismo estudio, el 37,4% de las mujeres mayores de 60 años señalaron los problemas relacionados con el costo de vida como una de las causas del delito.

Otra causa importante del problema es la soledad. Algunos ancianos viven lejos de los miembros de su familia y sus conexiones sociales disminuyen constantemente. En prisión, tienen acceso a una rutina diaria, comidas, supervisión médica y la oportunidad de comunicarse con otras personas. Investigaciones anteriores también indicaron que, además de la necesidad económica, factores como la soledad y la pérdida de propósito en la vida motivan a algunos ladrones ancianos.

Al mismo tiempo, no es correcto concluir que «las personas mayores en Japón cometen delitos de forma masiva para ir a la cárcel». Este fenómeno se observa en el ejemplo de algunos sectores vulnerables y detrás de él se esconden complejos problemas sociales como la vejez, la pobreza, la vivienda y la soledad.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gran explosión en Moscú: ¿qué pasó en el cumpleaños del general?Gran explosión en Moscú: ¿qué pasó en el cumpleaños del general?Hoy, 12:31Trágica muerte de una futbolista marroquí: la crisis migratoria continúaTrágica muerte de una futbolista marroquí: la crisis migratoria continúaHoy, 12:08Tiroteo en Idaho, EE. UU.: hay muertos y heridosTiroteo en Idaho, EE. UU.: hay muertos y heridosHoy, 11:58Un erizo pintado de azul muere tras una semana de luchaUn erizo pintado de azul muere tras una semana de luchaHoy, 10:21Fuerte explosión en un restaurante de Moscú: hay muertos y heridosFuerte explosión en un restaurante de Moscú: hay muertos y heridosHoy, 10:21El Nápoles cumple 100 años: detalles de la gran fiesta que envolvió a la ciudad...El Nápoles cumple 100 años: detalles de la gran fiesta que envolvió a la ciudad...Hoy, 09:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital