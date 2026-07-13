Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»

La era de Pep Guardiola ha terminado y nuevas reglas comienzan a aplicarse en el Etihad. Manchester City organiza este martes un partido de exhibición único dedicado a traspasos y cesiones. Cerca de 25 jugadores del club deberán demostrar su talento ante ojeadores del Championship y clubes europeos.

Zamin.uz ha recopilado los cambios revolucionarios esperados en el campamento de los «Citizens» y las últimas noticias de fichajes.

Partido de exhibición revolucionario: ¿Quiénes están en la lista?

Según el reconocido insider Alan Nixon, estos partidos de exhibición son cada vez más populares en el fútbol europeo. «Manchester City» busca acelerar sus procesos de traspaso mostrando a sus canteranos, jugadores que regresan de cesión y aquellos que no entran en el primer equipo.

Principales talentos que se espera que jueguen este martes:

Divine Mukasa – pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Leicester y ya ha participado en 6 partidos con el primer equipo del City.

Jaden y Reigan Heskey – los talentosos hijos de la exestrella de la selección inglesa, Emile Heskey.

Max Alleyne – fue llamado de vuelta prematuramente de su cesión en el Watford a mitad de la temporada pasada debido a una crisis defensiva.

Otros participantes del proyecto: Spike Brits, Charlie Gray e Issa Kaboré.

La era Maresca: Fichajes récord y grandes salidas

Tras la salida de Pep Guardiola, quien dirigió al equipo con éxito durante 10 años, Enzo Maresca ha tomado las riendas. Mientras Pep prefería una plantilla corta, Maresca apuesta por un grupo amplio y profundo. El club ya ha tomado medidas drásticas en este mercado de verano:

Dirección de traspasos Jugadores y detalles financieros Nuevas incorporaciones (Fichajes) • Elliot Anderson (del Nottingham Forest) – 116 millones de libras esterlinas (traspaso récord en la historia del club). • Jeremy Monga (del Leicester City) – 10 millones de libras y variables. Salidas del equipo • John Stones y Bernardo Silva – se marcharon al finalizar sus contratos. • Nathan Aké – dejó Inglaterra para continuar su carrera en Turquía.

¿Qué pasará con Grealish y Phillips?

De regreso en Manchester tras sus cesiones en Everton y Sheffield United, Jack Grealish y Kalvin Phillips ya han comenzado a entrenar. Sin embargo, su participación en el partido del martes es incierta y su futuro sigue siendo una incógnita.

El nuevo técnico Maresca podría mantenerlos para aumentar la competencia o dejarlos salir antes del cierre del mercado. Todo depende de su desempeño en los entrenamientos.

Gira de pretemporada por Asia: ¡Directo a Hong Kong y Seúl!

«Manchester City» viajará al continente asiático tras el partido de exhibición para preparar la nueva temporada. A los aficionados les esperan partidos serios e interesantes:

Revancha: La gira comenzará en Hong Kong contra el Inter. Este partido será una repetición de la final de la UEFA Champions League 2023, ganada por el club.

Después, el equipo viajará a Seúl, Corea del Sur, para disputar amistosos contra las estrellas de la K-League y el Atlético de Madrid.