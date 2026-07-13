Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»

·2·Deportes
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»

La era de Pep Guardiola ha terminado y nuevas reglas comienzan a aplicarse en el Etihad. Manchester City organiza este martes un partido de exhibición único dedicado a traspasos y cesiones. Cerca de 25 jugadores del club deberán demostrar su talento ante ojeadores del Championship y clubes europeos.

Zamin.uz ha recopilado los cambios revolucionarios esperados en el campamento de los «Citizens» y las últimas noticias de fichajes.

Partido de exhibición revolucionario: ¿Quiénes están en la lista?

Según el reconocido insider Alan Nixon, estos partidos de exhibición son cada vez más populares en el fútbol europeo. «Manchester City» busca acelerar sus procesos de traspaso mostrando a sus canteranos, jugadores que regresan de cesión y aquellos que no entran en el primer equipo.

Principales talentos que se espera que jueguen este martes:

  • Divine Mukasa – pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Leicester y ya ha participado en 6 partidos con el primer equipo del City.

  • Jaden y Reigan Heskey – los talentosos hijos de la exestrella de la selección inglesa, Emile Heskey.

  • Max Alleyne – fue llamado de vuelta prematuramente de su cesión en el Watford a mitad de la temporada pasada debido a una crisis defensiva.

  • Otros participantes del proyecto: Spike Brits, Charlie Gray e Issa Kaboré.

La era Maresca: Fichajes récord y grandes salidas

Tras la salida de Pep Guardiola, quien dirigió al equipo con éxito durante 10 años, Enzo Maresca ha tomado las riendas. Mientras Pep prefería una plantilla corta, Maresca apuesta por un grupo amplio y profundo. El club ya ha tomado medidas drásticas en este mercado de verano:

Dirección de traspasos

Jugadores y detalles financieros

Nuevas incorporaciones (Fichajes)

Elliot Anderson (del Nottingham Forest) – 116 millones de libras esterlinas (traspaso récord en la historia del club).

Jeremy Monga (del Leicester City) – 10 millones de libras y variables.

Salidas del equipo

John Stones y Bernardo Silva – se marcharon al finalizar sus contratos.

Nathan Aké – dejó Inglaterra para continuar su carrera en Turquía.

¿Qué pasará con Grealish y Phillips?

De regreso en Manchester tras sus cesiones en Everton y Sheffield United, Jack Grealish y Kalvin Phillips ya han comenzado a entrenar. Sin embargo, su participación en el partido del martes es incierta y su futuro sigue siendo una incógnita.

El nuevo técnico Maresca podría mantenerlos para aumentar la competencia o dejarlos salir antes del cierre del mercado. Todo depende de su desempeño en los entrenamientos.

Gira de pretemporada por Asia: ¡Directo a Hong Kong y Seúl!

«Manchester City» viajará al continente asiático tras el partido de exhibición para preparar la nueva temporada. A los aficionados les esperan partidos serios e interesantes:

Revancha: La gira comenzará en Hong Kong contra el Inter. Este partido será una repetición de la final de la UEFA Champions League 2023, ganada por el club.

Después, el equipo viajará a Seúl, Corea del Sur, para disputar amistosos contra las estrellas de la K-League y el Atlético de Madrid.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Slaven Bilić regresa a Croacia: una nueva era tras DalićSlaven Bilić regresa a Croacia: una nueva era tras DalićHoy, 19:40¿Es Lionel Messi menos peligroso: Inglaterra quiere destronar a Argentina¿Es Lionel Messi menos peligroso: Inglaterra quiere destronar a ArgentinaHoy, 19:17Samuel Eto'o: Kylian Mbappé no es lo suficientemente valorado en FranciaSamuel Eto'o: Kylian Mbappé no es lo suficientemente valorado en FranciaHoy, 19:16El Manchester United anuncia el fichaje de Andrey Santos por 50 millones de librasEl Manchester United anuncia el fichaje de Andrey Santos por 50 millones de librasHoy, 18:37Se sugiere que Cristiano Ronaldo debería poner fin a su carrera internacionalSe sugiere que Cristiano Ronaldo debería poner fin a su carrera internacionalHoy, 18:13Tragedia por la emoción en el Mundial 2026: muere un aficionado argentino y hay varios hospitalizadosTragedia por la emoción en el Mundial 2026: muere un aficionado argentino y hay varios hospitalizadosHoy, 18:05
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol