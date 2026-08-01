Descubren un antiguo asentamiento de 3500 años de antigüedad en Egipto

Arqueólogos egipcios han descubierto un antiguo asentamiento fundado hace unos 3.500 años en la región de Uadi Tumilat, en la parte oriental del país. Durante las excavaciones se encontraron casas construidas con ladrillos de adobe, diez tumbas y graneros destinados al almacenamiento de grano.

Asimismo, del lugar se extrajeron hornos para cocer pan, objetos de bronce y diversas vasijas de cerámica. Los hallazgos indican que la gente vivió allí de forma permanente, dedicándose a la agricultura y a la artesanía.

Los científicos informan que este asentamiento pertenece a un período de la historia del antiguo Egipto en el que las relaciones comerciales eran muy activas. En aquella época, Uadi Tumilat era una de las zonas donde confluían importantes rutas comerciales.

Los arqueólogos planean estudiar más a fondo la vida cotidiana, las ocupaciones y las relaciones comerciales de los antiguos egipcios a través de estos hallazgos.