Marcelino podría convertirse en el nuevo entrenador del Al-Ahli saudí

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Marcelino podría convertirse en el nuevo entrenador del Al-Ahli saudí

El conocido técnico español Marcelino podría continuar su carrera en Arabia Saudí y convertirse en el entrenador principal del Al-Ahli. Según informa ixbt.com, se espera que el experimentado estratega tome las riendas del equipo a partir de la próxima temporada. Este nombramiento está generando gran interés entre los aficionados del club saudí, quienes confían en que el equipo dé un salto de calidad, según informa Goal.com.

Actualmente al frente del Al-Ahli, el técnico alemán Matthias Jaissle está cerca de continuar su carrera en la Premier League con el Newcastle United. Ante su inminente salida, la directiva del club se puso inmediatamente manos a la obra en la búsqueda de un sustituto y considera la opción de Marcelino como la principal alternativa.

La carrera como entrenador de Marcelino

La etapa de Marcelino como jugador no fue especialmente brillante. Desempeñándose como centrocampista en el Sporting de Gijón, el español tuvo que colgar las botas prematuramente a los 28 años debido a las lesiones. Habiendo jugado también en el Racing, el Levante y el Elche, decidió dar el salto a los banquillos tras su mala fortuna como futbolista.

Comenzó su carrera como técnico muy joven, a los 32 años, en las categorías inferiores del fútbol español. Tras dirigir al Deportivo Lealtad, fue nombrado entrenador del filial del Sporting de Gijón —donde dio sus primeros pasos— y con el tiempo se labró un nombre respetado en el fútbol español.

Su historia con el Villarreal y el FC Barcelona

A lo largo de su trayectoria, el técnico es recordado como uno de los artífices de la historia moderna del Villarreal. Su frase «He venido a quitarle el miedo a los jugadores», pronunciada durante su etapa en el club, sigue en la memoria de los aficionados. Ahora deberá replicar ese espíritu en Arabia Saudí.

Marcelino también destaca por haber conseguido dos victorias memorables ante el FC Barcelona en su carrera. Sin embargo, un dato curioso es que el técnico español aún no ha saboreado el éxito fuera de las fronteras de España. Su más que probable llegada al Al-Ahli supondría su primer gran reto internacional.

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