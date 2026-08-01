Un bloguero sobrevive al ataque de un tiburón: se somete a 4 operaciones

Henry Gibbs, un creador de contenido de Nueva Zelanda sobre pesca y buceo, fue atacado por un tiburón mientras grababa un video en aguas cercanas a las Islas Fiyi. El incidente ocurrió durante su primera inmersión en Fiyi.

Según informó el propio Gibbs en las redes sociales, estaba pescando con arpón además de grabar bajo el agua. En ese momento, varios tiburones de arrecife grises aparecieron a su alrededor. Uno de ellos primero nadó a lo lejos, pero luego cambió su comportamiento, nadó rápidamente hacia Gibbs y le mordió la pierna derecha. El incidente quedó grabado por la cámara del bloguero.

Tras el ataque, los dos compañeros de Gibbs, Colby y Dan, lo sacaron inmediatamente del agua y le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, el bloguero fue trasladado al hospital. Su pierna derecha sufrió graves lesiones y los médicos tuvieron que realizarle cuatro operaciones y un injerto de piel para salvarla.

Al escribir sobre su estado actual, Gibbs expresó su profundo agradecimiento por haber conservado su pierna y poder mover completamente los dedos del pie. Los médicos esperan su recuperación total. Algunas fuentes señalaron que continúa su tratamiento en el hospital.

Curiosamente, el bloguero también afirmó que no le guarda rencor al tiburón después del incidente. En su opinión, él se encontraba en el hábitat natural del animal. Gibbs también destacó que los cambios en el comportamiento del tiburón deben evaluarse con mayor seriedad y anunció que en el futuro compartirá el video del suceso junto con lecciones de seguridad.

Basándose en su experiencia, Gibbs recalcó que si el comportamiento del tiburón cambia drásticamente, no se debe continuar buceando. Asimismo, aconsejó no usar ropa de camuflaje en aguas tropicales y señaló que puede ser un error juzgar la peligrosidad de un tiburón basándose únicamente en su tamaño.