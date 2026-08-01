Por qué Marcus Rashford se pierde el partido contra el Atlético de Madrid

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Por qué Marcus Rashford se pierde el partido contra el Atlético de Madrid

El delantero inglés del Manchester United, Marcus Rashford, no participará en el partido amistoso de pretemporada del equipo contra el Atlético de Madrid en Estocolmo. Según Goal.com, el jugador de 28 años está cumpliendo un periodo de descanso obligatorio tras la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica, lo que le impide participar en los entrenamientos iniciales. Así lo informa Goal.com informa .

Según el reglamento de la competición, los jugadores reciben un periodo de descanso obligatorio de tres semanas después de su último partido con la selección nacional. Rashford, que defendió los colores de la selección de Inglaterra, cumple con esta norma para tomarse sus vacaciones y se prepara para volver a los entrenamientos con el fin de recuperar su estado físico de cara a la nueva temporada.

Preguntas sobre el futuro y situación de fichajes

El futuro del delantero en Old Trafford volvió a estar en el centro de atención tras finalizar su periodo de cesión en el Barcelona. El club catalán decidió no fichar en propiedad al jugador, que contribuyó a la conquista del título de Liga en España. En su lugar, los españoles incorporaron a Anthony Gordon procedente del Newcastle United.

La situación se complicó aún más después de que expirara el plazo de la cláusula de rescisión de 40 millones de libras esterlinas destinada a los clubes de la Premier League sin recibir ninguna oferta oficial. La directiva del Manchester United busca vender al jugador para reducir su salario semanal de 325 000 libras esterlinas, pero por ahora ningún club comprador ofrece la cantidad exigida.

Una nueva oportunidad bajo Michael Carrick

Al mismo tiempo, se informa que las relaciones del jugador con el cuerpo técnico han mejorado positivamente, después de haber sido apartado del primer equipo bajo la etapa del exentrenador Rúben Amorim. El nombramiento de Michael Carrick como entrenador principal podría brindarle a Rashford la oportunidad de demostrar una vez más su valía en el terreno de juego.

Se requerirán concesiones serias en cuanto al precio de traspaso del jugador y sus exigencias salariales personales para definir cómo se resolverá su futuro. La negativa del Barcelona a ficharlo y el bajo interés en el mercado interno limitan las opciones de elección para la directiva del club. Resolver este problema es de vital importancia para la estabilidad financiera del Manchester United y el ambiente en el vestuario.

Se señala que Rashford se unirá próximamente a la concentración del equipo en Irlanda. Podría disputar su próximo encuentro el 12 agosto en un partido amistoso contra el Leeds United en el estadio Croke Park de Dublín. Este duelo será un paso importante para poner a prueba la preparación física del jugador y para los planes de pretemporada bajo las órdenes de Carrick.

Marcus RashfordManchester UnitedAtlético de MadridMichael CarrickPremier League
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