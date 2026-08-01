Roscosmos revela los secretos fotográficos únicos del lanzamiento del cohete Soyuz

La corporación estatal Roscosmos ha compartido información sobre los métodos utilizados para capturar con éxito el proceso de lanzamiento del cohete Soyuz al espacio y mostrar sus detalles técnicos al público en general. Estas fotografías atraen la atención de todos los entusiastas de la tecnología por su nitidez y la clara visibilidad de los flujos reactivos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, para lograr tomas tan perfectas, el papel principal lo desempeñó una velocidad de obturación extremadamente corta, equivalente a 1/32000 de segundo. Por lo general, el brillo de los motores de los cohetes durante el despegue se compara con la luz solar, por lo que los métodos fotográficos comunes no permiten preservar la estructura real de la llama.

Dificultades técnicas y solución

Los expertos explican que los enfoques estándar no funcionan en condiciones de luz tan intensa. Por ejemplo, cerrar el diafragma a valores límite provoca una disminución en la nitidez de la imagen debido a la difracción. El uso de filtros de densidad neutra tampoco se consideró la solución óptima.

Es precisamente por eso que los fotógrafos decidieron aplicar una velocidad de obturation extrema que permite «congelar» los gases en rápido movimiento. Según los datos, la velocidad de los gases que salen de las toberas del motor es de aproximadamente 2800 metros por segundo. Por esta razón, incluso con una exposición de 1/8000 de segundo, se observa un desenfoque de movimiento significativo en la imagen.

Los ajustes detrás de las tomas únicas

Solo una velocidad de obturación de 1/32000 de segundo permitió reducir este efecto negativo casi a cero y mostrar perfectamente los flujos. En las fotos obtenidas, los flujos reactivos casi transparentes son claramente visibles.

También se reveló que las brillantes lenguas de fuego, que generalmente se perciben como la estructura de los gases de escape, son en realidad queroseno utilizado para enfriar la cámara de combustión y la tobera del motor, el cual se quema en la atmósfera. Durante el proceso de obtención de estas tomas únicas, se utilizaron una sensibilidad ISO 64, un diafragma f/16 y la mencionada velocidad de obturación de 1/32000 de segundo.