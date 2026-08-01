El Manchester United trabaja en el fichaje de Francisco Conceição

El club inglés Manchester United ha intensificado los esfuerzos para fichar al extremo de la Juventus Francisco Conceição de cara al mercado de fichajes de verano con el fin de reforzar su línea de ataque. Según la información difundida por Sportmediaset, el gigante inglés prepara una gran operación que combina dinero en efectivo y un intercambio de jugadores para hacerse con el talento portugués. Este movimiento se considera uno de los pasos clave para potenciar el potencial ofensivo del equipo, informa Goal.com .

En la actualidad, la directiva del Manchester United lidera la carrera por el fichaje, a pesar de que el Liverpool también sigue de cerca la situación, situando a los «diablos rojos» como los contendientes más firmes. Francisco Conceição llegó al club turinés en calidad de cedido procedente del Oporto en el verano de 2024. Posteriormente, gracias a sus brillantes actuaciones, se convirtió en una de las figuras clave de la Juventus, que lo compró en propiedad por 30 millones de euros.

Detalles del traspaso y condiciones financieras

Según los medios italianos, la Juventus valora el traspaso de Francisco Conceição entre 50 y 60 millones de euros. Sin embargo, si el club inglés acepta incluir a uno de sus jugadores en la operación, la cantidad total en efectivo podría reducirse considerablemente. El Manchester United ha manifestado su disposición a ofrecer 30 millones de euros junto con el delantero neerlandés Joshua Zirkzee, quien ha perdido protagonismo en su plantilla, para abaratar el precio.

La etapa de Joshua Zirkzee en Mánchester no está transcurriendo como se esperaba y se prevé que vería con buenos ojos su regreso al fútbol italiano. Por su parte, la Juventus busca un nuevo delantero para potenciar su línea ofensiva y valora positivamente el estilo de juego de Zirkzee, lo que convierte este intercambio en una opción muy atractiva para el gigante de la Serie A.

Negociaciones y planes de futuro

El prestigioso agente Jorge Mendes actúa como intermediario activo en las negociaciones entre ambos gigantes europeos. Está trabajando duro para encontrar una solución beneficiosa tanto en el aspecto financiero como en el táctico para todas las partes. Se espera que Mendes presente una oferta oficial en la sede de la Juventus en Continassa en los próximos días.

Se estima que la estructura de intercambio propuesta se adapta perfectamente a los intereses de ambos clubes. El fichaje de Francisco Conceição permitiría al técnico del Manchester United incorporar a un extremo muy dinámico, mientras que la Juventus obtendría liquidez junto con un delantero con experiencia en la Serie A.