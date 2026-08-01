Wojciech Szczęsny habló abiertamente sobre su hábito de fumar

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Wojciech Szczęsny habló abiertamente sobre su hábito de fumar

El portero del Barcelona Wojciech Szczęsny habló abiertamente sobre su hábito de fumar de muchos años y su dependencia de la nicotina. El experimentado guardameta calificó este vicio como su debilidad personal y enfatizó firmemente que no tiene la intención de abandonarlo. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista concedida al medio The Athletic, el arquero polaco declaró que no oculta su estilo de vida fuera de los terrenos de juego. El exjugador de la Juventus y del Arsenal reconoció que esta situación quizás no sea propia de un deportista profesional, pero prefiere mantenerse fiel a sí mismo.

Según Szczęsny, no desea luchar contra este vicio y simplemente lo ha aceptado. "Puede que no parezca la cosa más profesional del mundo, pero yo soy así. La gente sabe que tengo este único hábito del que no puedo prescindir", señala el guardameta.

Reacción de la afición y autenticidad

Curiosamente, los aficionados del Barcelona incluso han creado una canción especial dedicada a este hábito del jugador. Wojciech no ocultó su alegría por tener, por primera vez en su carrera, una canción dedicada exclusivamente a él.

En opinión del deportista, él no oculta sus defectos como hacen otros futbolistas y los admite abiertamente. Precisamente esta sinceridad y franqueza juegan un papel importante en el establecimiento de una estrecha relación con los aficionados.

"La gente no se enteró de que fumo a través de fotos robadas de los paparazzi. Yo mismo admití este hábito", añadió el experimentado guardameta.

Aceptar la debilidad

Szczęsny destacó que nunca recomienda a nadie fumar, que es un mal hábito y que todos deberían evitarlo. Sin embargo, cuando se trata de sus propios defectos, indicó que los acepta con tranquilidad.

Gracias a este enfoque relajado y sincero, el portero incluso apareció en la rúa de celebración del título del Barcelona luciendo una gorra con la palabra "smoker" (fumador). Esto demuestra claramente su confianza en sí mismo y que no oculta nada al público.

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