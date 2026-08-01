¿La boda de Ronaldo y Georgina es hoy, 1 de agosto

Los medios occidentales se quedaron perplejos ante una noticia esperada por millones de fans en todo el mundo: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parecen estar listos finalmente para formalizar su relación. Los rumores sobre una gran boda planeada para el 1 de agosto se extendieron de inmediato por los principales tabloides del mundo.

Invitación secreta y código de vestimenta negro

Una información publicada en el programa de televisión portugués V+ Fama desató los rumores sobre la boda secreta de Ronaldo con Georgina Rodríguez. El presentador del programa, Adriano Silva Martins, informó que una misteriosa invitación de boda había llegado a la redacción.

Según los datos de la invitación, la ceremonia debía celebrarse el 1 de agosto a las 17:00 horas en el famoso complejo de palacio y jardín Quinta da Regaleira, en Sintra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Uno de los aspectos más comentados de la invitación fue el código de vestimenta establecido para los invitados. Según este, se pedía a los asistentes que acudieran de negro. Esta noticia emocionó a los fans de Ronaldo, reforzando la hipótesis de que la futura ceremonia se parecería más a un suntuoso estreno de Hollywood que a una boda tradicional.

Desmienten las noticias sobre la boda

Sin embargo, poco después, también surgieron informaciones contrarias a la noticia de la boda de Ronaldo. La revista española ¡HOLA!, conocida por sus reportajes sobre la vida de las celebridades, informó basándose en sus fuentes que no habría boda este fin de semana.

La publicación dio varias razones para ello. En concreto, el 1 de agosto el complejo de Quinta da Regaleira está abierto a los turistas y las entradas siguen a la venta durante todo el día.

Además, para la tarde de ese mismo día también está programado un concierto de la cantante portuguesa Silvana Peres en el recinto.

Por lo tanto, se destaca que la probabilidad de celebrar una boda grande y privada con estrellas mundiales en esa zona al mismo tiempo que la visita de turistas y un concierto es muy baja.

Por su parte, los representantes del complejo Quinta da Regaleira aún no responden claramente a las preguntas de los periodistas, lo que intensifica aún más la misteriosa situación en torno a los rumores sobre la boda de Ronaldo con Georgina.