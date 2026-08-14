Hansi Flick quiere resolver el problema de liderazgo del Barcelona

·29·Deportes
Hansi Flick quiere resolver el problema de liderazgo del Barcelona

Según la información publicada por un medio deportivo, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, exige firmemente el fichaje de jugadores experimentados. En los últimos años, la plantilla del club catalán se ha renovado considerablemente con jóvenes, pero las salidas de Ronald Araújo y Robert Lewandowski este verano han provocado una falta de líderes con experiencia en el vestuario. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Actualmente, el equipo cuenta con menos líderes capaces de asumir la responsabilidad en los momentos difíciles, servir de ejemplo a los demás y ganarse el respeto de los jóvenes. Este factor preocupa seriamente a Hansi Flick, y el técnico alemán ha planteado exigencias específicas a la directiva para cubrir ese vacío.

Experiencia y liderazgo

Flick considera que un equipo dominado por jóvenes necesita urgentemente un futbolista capaz de marcar la diferencia en los momentos más importantes y decisivos, incluidos los partidos de la Liga de Campeones. El entrenador presta especial atención no solo a la calidad sobre el terreno de juego, sino también al carácter y la experiencia internacional.

Según la fuente, precisamente por estas exigencias y cualidades, Flick apoyó plenamente la idea de incorporar al equipo a un jugador experimentado de primer nivel. El técnico está convencido de que un futbolista así orientaría correctamente a los jóvenes tanto dentro como fuera del campo.

La diferencia en los grandes partidos

El FC Barcelona suele sufrir la falta de experiencia en las fases decisivas de la temporada. La ausencia de un líder capaz de soportar la presión en los play-offs de la Liga de Campeones y en los partidos más complicados del campeonato nacional podría afectar negativamente al juego del equipo.

Según el plan de Hansi Flick, la llegada de un futbolista de ese nivel no solo recuperaría el equilibrio sobre el terreno de juego, sino que también aumentaría la confianza de todo el equipo. El entrenador cree que el futuro del conjunto es prometedor, pero en esta etapa se nota claramente la falta de experiencia.

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