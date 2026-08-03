Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)

Makhmud Murodov demostró que las mayores oportunidades a veces surgen cuando casi no queda tiempo para prepararse. El uzbeko aceptó una pelea por el título con poca antelación tras el cambio de su oponente, logrando un nocaut técnico en el segundo asalto contra el doble campeón de OKTAGON, Will Fleury.

A sus 36 años, Murodov se ha hecho con el cinturón de peso semipesado. Ahora, en su colección, cuenta con el título interino de peso medio de OKTAGON y el título absoluto de peso semipesado.

Murodov aceptó la pelea con solo 12 días de antelación

En el torneo OKTAGON 92 en Praga, Fleury debía defender originalmente su cinturón en una revancha contra uno de los líderes del ranking de peso semipesado, Daniel Skvor.

Sin embargo, el deportista checo se retiró del combate debido a una lesión en el tendón pectoral durante el entrenamiento. A 12 días de la pelea por el título, la organización contactó a Murodov. El luchador uzbeko, que suele competir en peso medio (83,9 kg), aceptó subir a la división de 93 kg.

Esta decisión fue un gran riesgo. Murodov apenas tuvo oportunidad de adaptarse al nuevo peso, crear un plan específico para el rival o realizar un campamento completo. Fleury, por el contrario, entró al octágono con una racha de victorias en OKTAGON, dos cinturones de campeón y el estatus de ser el luchador más fuerte de la organización.

19 segundos bastaron en el segundo asalto

La pelea por el título, celebrada el 1 de agosto en el arena al aire libre Štvanice de Praga, fue el segundo combate principal del torneo. En la pelea estelar de la noche se enfrentaron Lucia Sabova y Lucie Pudilova.

Murodov lanzó el ataque decisivo en los primeros segundos del segundo asalto. Puso a Fleury en una situación difícil con una combinación de golpes y continuó el ataque. El árbitro detuvo el combate solo 19 segundos después de comenzar el asalto.

Resultado oficial:

ganador — Makhmud Murodov;

método — nocaut técnico por golpes;

asalto — segundo;

tiempo — 0:19;

premio — cinturón de campeón de peso semipesado de OKTAGON.

Se puso fin al reinado de dos cinturones de Fleury

Will Fleury entró a la pelea como el campeón vigente de peso pesado y semipesado de OKTAGON. El deportista irlandés ganó el cinturón de peso semipesado en 2024 tras vencer a Karlos Vemola por decisión de los jueces, y luego se convirtió también en campeón de peso pesado.

El encuentro con Murodov debía ser la primera defensa del título de Fleury en la división de 93 kg. Sin embargo, el oponente reclutado a corto plazo cambió por completo sus planes, y el comunicado oficial de la organización destacó que Murodov puso fin al reinado del campeón irlandés.

Fleury mantiene su cinturón de peso pesado, pero el trono de peso semipesado ahora pertenece a Murodov.

Murodov posee cinturones de dos divisiones a la vez

El luchador uzbeko se convirtió en campeón interino de peso medio de OKTAGON en junio de 2025 tras derrotar a Patrik Kincl por decisión unánime de los jueces al finalizar cinco asaltos.

Tras la victoria sobre Fleury, el estatus de Murodov quedó así:

en peso medio — campeón interino;

en peso semipesado — campeón absoluto.

En este sentido, se le puede llamar «poseedor de dos cinturones de división». Sin embargo, es importante señalar que el título de peso medio es temporal.

De Polonia a Praga — cinturones bajo tres reglas diferentes

Murodov también ganó el cinturón de peso pesado en la organización polaca FAME en marzo de 2026. Derrotó a Denis Labryga por decisión unánime de los jueces en un combate de kickboxing modificado con guantes de MMA. Este resultado no se incluyó en su récord profesional de MMA, ya que la pelea fue de exhibición y bajo reglas de kickboxing modificadas.

Por lo tanto, los últimos cinturones de Murodov se obtuvieron en tres direcciones diferentes: un título interino de MMA en peso medio, un cinturón de peso pesado en kickboxing modificado y ahora el campeonato absoluto de peso semipesado de OKTAGON.

El récord profesional también se actualizó

Tras la victoria sobre Fleury, el récord profesional de MMA de Murodov quedó en 30 victorias, 8 derrotas y 1 combate sin resultado. 19 de sus victorias fueron por nocaut o nocaut técnico.

Esta fue la quinta victoria profesional consecutiva de Murodov en MMA. Tras su etapa en UFC, ha derrotado a Scott Askham, Yasubey Enomoto, Patrik Kincl y ahora a Will Fleury.

¿Qué pelea le espera ahora a Murodov?

El nuevo campeón de peso semipesado tiene dos caminos por delante. El primero es defender su cinturón en la división de 93 kg. El segundo es regresar al peso medio para realizar una pelea de unificación de los títulos interino y principal.

En el ranking oficial al 24 de julio, Krzysztof Jotko es el campeón absoluto de peso medio, mientras que Murodov figura como poseedor del cinturón interino. Por ello, un combate de unificación entre ambos podría ser una opción lógica, aunque por ahora no se ha anunciado oficialmente el próximo rival de Murodov.

Murodov convirtió la arriesgada decisión que tomó hace 12 días en una de las mayores victorias de su carrera. En Praga, no solo ganó un nuevo cinturón: al detener al inicio del segundo asalto a un rival mucho más pesado, considerado campeón de dos divisiones, elevó su estatus en la escena europea de MMA a un nuevo nivel.

¿Crees que Murodov debería realizar su próxima pelea en peso semipesado o es preferible que regrese para unificar los cinturones de peso medio? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!