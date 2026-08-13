¡Buxoro vence al OKMK y se mete en el top 3!

El siguiente partido importante y muy disputado de la 17.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán se disputó en Buxoro. El club local, «Buxoro», recibió en su estadio al OKMK de Olmaliq, su rival directo en la clasificación.

En este encuentro, clave para las posiciones de la tabla, el equipo de Buxoro logró una convincente victoria por 2-0.

Goles al final de cada tiempo y superioridad táctica

Durante todo el partido, los locales aprovecharon sus ocasiones y controlaron el ritmo del juego:

El gol de la primera parte: En el minuto 45+1, durante el tiempo añadido de la primera parte, Sherzod Esanov marcó ante el OKMK y adelantó a los locales — 1-0 .

El golpe definitivo: La lucha se mantuvo intensa hasta los últimos minutos del partido. En el minuto 90+4, durante el tiempo añadido señalado por el árbitro, Vladimir Rodich marcó el segundo gol y aseguró la importante victoria del «Buxoro» — 2-0.

Superliga. 17.ª jornada

«Buxoro» — OKMK — 2-0

Goles: Sherzod Esanov (45+1), Vladimir Rodich (90+4).

«Buxoro»: Umidjon Hamroyev, Xurshidbek Muxtorov, Kiril Todorov, Boyan Mladovich (Velko Filipovich, 30; Sardor Qulmatov, 46), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Islombek Baratov, 69), Vladimir Rodich, Anvarjon Jo‘rayev, Javohir Ro‘ziyev (Quvondiq Ro‘ziyev, 65), Temur Mamasiddiqov (Shahboz Jo‘rabekov, 65), Shahzodbek Ubaydullayev.

OKMK: Javohir Ilyosov (Hamidullo Abdunabiyev, 46), Shahzod Toirov, Avazbek O‘lmasaliyev, Eldorbek Begimov (Dilshodbek Ahmadaliyev, 58), Saidafzalxon Ahrorov, Siavash Haqnazariy, Giorgi Papava, Aziz Xolmurodov (Ali Abdurahmonov, 75), Nodirbek Abdurazzoqov, Urosh Koyich (Arixiro Sentoku, 60), Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46).

Changement au classement : «Buxoro» est troisième !

Après cette victoire, le club «Buxoro» porte son total à 30 points et, après avoir dépassé l’OKMK, grimpe à la 3.ª posición de la clasificación.

El OKMK de Olmaliq, con 28 puntos, sale del top 3 y pasa a ocupar la 4.ª posición .

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