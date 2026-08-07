En Afganistán, un padre presentó a su hija como un niño durante 10 años

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En Afganistán, un padre presentó a su hija como un niño durante 10 años

En Afganistán, un padre presentó a su hija como un niño durante diez años para que pudiera estudiar y llevar una vida más libre. Cambió su apariencia y la presentó ante los demás como el hijo de la familia.

De este modo, la niña pudo asistir a la escuela, salir con mayor libertad y disfrutar de oportunidades restringidas para muchas niñas. La decisión de su padre le permitió estudiar y sentirse más libre.

En algunos países existen graves restricciones para que las niñas reciban educación, se desplacen libremente por espacios públicos y elijan su futuro de forma independiente. En estas condiciones, muchas pierden la oportunidad de estudiar y aprender una profesión.

Afganistán
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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