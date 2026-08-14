El Inter atrae a futbolistas ingleses en el mercado de fichajes

El club milanés del Inter está poniendo en marcha una estrategia particular y audaz en el mercado de fichajes. El equipo italiano planea incorporar a jugadores procedentes de la Premier League para adaptarse a la competitividad y la intensidad de este campeonato. Según informan Calciomercato y otros medios deportivos, los nerazzurri estudian la posibilidad de inscribir a tres futbolistas ingleses en una sola ventana de fichajes. Goal.com informa de ello.

La temporada pasada, Manuel Akanji se incorporó a la plantilla procedente del Manchester City. En la actual ventana de fichajes, el Inter ya ha contratado a John Stones como agente libre, tras finalizar su contrato con el Manchester City. También se espera que se anuncie el fichaje de Djed Spence después de unas largas negociaciones con el Tottenham. Sin embargo, el club no quiere detenerse ahí.

Curtis Jones y las reglas de fichajes

El gigante italiano también intenta hacerse con el centrocampista del Liverpool, Curtis Jones. Si el traspaso se concreta, tres futbolistas ingleses se incorporarían a un club de la Serie A en una sola ventana de fichajes. No obstante, muchos aficionados se preguntan con razón hasta qué punto es posible en el contexto de las estrictas normas posteriores al Brexit.

Como se sabe, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los ciudadanos ingleses, escoceses, galeses y norirlandeses dejaron de considerarse ciudadanos del Espacio Económico Europeo. En el fútbol, inicialmente fueron incluidos de forma provisional entre los jugadores extranjeros. Sin embargo, al comienzo de la temporada 2024/2025, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) introdujo cambios importantes en el reglamento.

El nuevo reglamento y las excepciones

De acuerdo con las leyes que regulan la entrada de trabajadores extranjeros al país, se introdujo una disposición especial para los clubes de la Serie A. Según el comunicado oficial, se permite inscribir, al margen de los límites generales establecidos para los futbolistas extracomunitarios, a un único futbolista profesional británico y a un único futbolista profesional albanés procedentes del extranjero.

Surge entonces una pregunta lógica: si el reglamento habla únicamente de un futbolista británico, ¿cómo puede el Inter inscribir a tres jugadores de una vez? Según explican los expertos, los clubes buscan resolver esta cuestión mediante lagunas legales y mecanismos contractuales adicionales relacionados con los traspasos y la condición de los futbolistas.

En particular, se espera que la llegada de John Stones como agente libre, junto con otros aspectos legales, se ajuste a los requisitos del reglamento. En los casos de Djed Spence y Curtis Jones, la directiva del club también planea completar todos los trámites dentro de las normas establecidas por la Federación Italiana de Fútbol tras superar los reconocimientos médicos.