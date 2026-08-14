Monza se activa en el mercado de fichajes: Asllani y Ngonge, en el radar

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Monza se activa en el mercado de fichajes: Asllani y Ngonge, en el radar

El club Monza, que busca consolidar su posición en la Serie A italiana, se ha puesto manos a la obra para reforzar la plantilla antes de la apertura del mercado de fichajes de invierno. La lesión del capitán Matteo Pessina, que estará de baja durante un largo periodo, ha obligado a la directiva a tomar medidas inesperadas. El equipo dirigido por Ivan Juric está realizando una búsqueda activa en el mercado para reforzar el centro del campo con alternativas. Goal.com informa .

Matteo Pessina ha sufrido una grave lesión de rodilla, una situación que ha cambiado todos los planes del cuerpo técnico. La prolongada ausencia del excentrocampista del Milan y del Atalanta podría afectar negativamente a los resultados del equipo. Por ello, el club de Brianza comenzó de inmediato a buscar un nuevo centrocampista central y volvió a centrar su atención en un futbolista cercano a su salida del Inter.

Kristjan Asllani, una opción para reforzar el centro del campo

Según la información difundida por el periodista Marco Barzaghi, el centrocampista albanés Kristjan Asllani, que no está disfrutando de suficiente participación en el Inter, fue ofrecido al Monza en las últimas horas. Se esperaba que el jugador, nacido en 2002, abandonara el club milanés, y este traspaso también podría ser una solución financieramente favorable para el Monza.

La directiva del Inter pide alrededor de 10-15 millones de euros por el futbolista. Sin embargo, ambas partes también podrían alcanzar un acuerdo por una cesión con opción u obligación de compra condicionada a la permanencia en la Serie A. Esta fórmula se ajusta plenamente a las posibilidades económicas del Monza.

Kiril Ngonge, candidato para reforzar el ataque

Muy activo en el mercado de fichajes, el Monza no se limita a reforzar el centro del campo. Según Alfredo Pedullà, la directiva del club se puso en contacto con el Napoli para solicitar información sobre el fichaje del extremo Kiril Ngonge. El futbolista belga, que no entra en los planes de Massimiliano Allegri, podría continuar su carrera en otro equipo.

El atacante, nacido en 2000, había jugado anteriormente en el Verona y en enero de 2024 fichó por el Napoli por unos 20 millones de euros. Sin encontrar suficientes oportunidades bajo las órdenes del entrenador, Ngonge podría aprovechar un traslado a otro club italiano para relanzar su carrera.

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