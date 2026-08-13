Pakistán presenta su primer rover lunar Jinnah-1

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Pakistán presenta su primer rover lunar Jinnah-1

La Comisión de Investigación Espacial y de la Alta Atmósfera de Pakistán (SPARCO) presentó oficialmente el primer rover lunar nacional de la historia del país. En honor al fundador de Pakistán, Muhammad Ali Jinnah, Jinnah-1 este dispositivo tiene previsto viajar a la Luna en 2029. Así lo informa Ixbt.com en un artículo.

Según ixbt.com, el nombre del rover lunar se eligió mediante un concurso nacional. En el marco de esta iniciativa se recibieron más de 4.000 propuestas y, finalmente, se seleccionó una ganadora entre las miles de opciones presentadas.

El proceso de selección y la importancia del nombre

Según se informa, Jinnah-1 fue propuesto por un total de siete participantes. Por ello, se celebró un sorteo especial para elegir al ganador, tras lo cual se aprobó el nombre oficial.

El presidente de SPARCO señaló que el nombre elegido rinde homenaje al fundador del Estado y, al mismo tiempo, simboliza la voluntad del país de avanzar en el desarrollo científico y tecnológico y de iniciar una nueva etapa en la exploración espacial.

Un vuelo en el marco de una misión china

De acuerdo con los aspectos técnicos del proyecto y los planes futuros, el lanzamiento del rover lunar Jinnah-1 está previsto en el marco de la misión lunar china Chang'e-8 . Esto permitirá a Pakistán participar activamente en programas espaciales internacionales.

Según la información disponible, el dispositivo se dirigirá al polo sur de la Luna. Allí llevará a cabo diversas investigaciones y estudios científicos, aunque todavía no se han revelado los instrumentos ni las tareas concretas.

Según los expertos, este paso constituye un hito histórico importante para Pakistán en su camino hacia la expansión de su programa espacial nacional y su incorporación a la exploración lunar.

Jinnah-1Rover LunarPakistánPrograma EspacialChang'e-8
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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