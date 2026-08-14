La directiva del Milan decide el futuro de Rafael Leão

La directiva del club italiano Milan se prepara para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Rafael Leão, uno de los principales delanteros del equipo. Según Sky Sport, a comienzos de la nueva semana el propietario del club, Gerry Cardinale, y el futbolista portugués mantendrán una reunión cara a cara. El encuentro será decisivo para ambas partes y permitirá aclarar definitivamente si el jugador continuará o no en el Milan, informa Goal.com .

Reunión entre Cardinale y Leão: un paso decisivo

El propietario de los Rossoneri, Gerry Cardinale, visitó en helicóptero la ciudad deportiva de Milanello y tomó una decisión clara sobre el futuro deportivo del equipo. Con el objetivo de poner fin a las declaraciones del jugador en los últimos meses y a los diversos rumores sobre su futuro, la directiva exige un diálogo abierto. Para Cardinale, la situación debe quedar completamente aclarada y no hay término medio en este asunto.

Según La Gazzetta dello Sport, Rafael Leão no viajará para disputar el amistoso contra el Manchester United, que se jugará en Polonia. Sin embargo, esta ausencia, que preocupó a los aficionados, no está relacionada con un posible traspaso, sino con el estado físico del jugador. Aun así, su futuro en el club sigue en duda.

El precio del traspaso y las condiciones de su futuro

La directiva del club contempla dos escenarios en su reunión con Rafael Leão. Si el jugador desea abandonar el equipo, deberá presentarse una oferta oficial que cumpla las exigencias del Milan y ronde los 50-60 millones de euros. De lo contrario, continuará en el conjunto milanista, ya que el mercado de fichajes todavía no se ajusta a sus deseos.

Si el delantero decide quedarse en el club, será necesario garantizar su plena integración en el equipo. Para ello, la directiva deberá aclarar no solo su postura, sino también su relación con los compañeros a raíz de los malentendidos surgidos durante los últimos cuatro meses.

Por ahora, los planes del entrenador Ruben Amorim y la visión de la directiva del Milan coinciden. No obstante, mientras la pretemporada avanza a buen ritmo, esta reunión, que se celebrará próximamente, será decisiva para el ambiente interno del equipo y sus próximos partidos.