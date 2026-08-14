La directiva del Milan decide el futuro de Rafael Leão

·20·Deportes
La directiva del Milan decide el futuro de Rafael Leão

La directiva del club italiano Milan se prepara para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Rafael Leão, uno de los principales delanteros del equipo. Según Sky Sport, a comienzos de la nueva semana el propietario del club, Gerry Cardinale, y el futbolista portugués mantendrán una reunión cara a cara. El encuentro será decisivo para ambas partes y permitirá aclarar definitivamente si el jugador continuará o no en el Milan, informa Goal.com .

Reunión entre Cardinale y Leão: un paso decisivo

El propietario de los Rossoneri, Gerry Cardinale, visitó en helicóptero la ciudad deportiva de Milanello y tomó una decisión clara sobre el futuro deportivo del equipo. Con el objetivo de poner fin a las declaraciones del jugador en los últimos meses y a los diversos rumores sobre su futuro, la directiva exige un diálogo abierto. Para Cardinale, la situación debe quedar completamente aclarada y no hay término medio en este asunto.

Según La Gazzetta dello Sport, Rafael Leão no viajará para disputar el amistoso contra el Manchester United, que se jugará en Polonia. Sin embargo, esta ausencia, que preocupó a los aficionados, no está relacionada con un posible traspaso, sino con el estado físico del jugador. Aun así, su futuro en el club sigue en duda.

El precio del traspaso y las condiciones de su futuro

La directiva del club contempla dos escenarios en su reunión con Rafael Leão. Si el jugador desea abandonar el equipo, deberá presentarse una oferta oficial que cumpla las exigencias del Milan y ronde los 50-60 millones de euros. De lo contrario, continuará en el conjunto milanista, ya que el mercado de fichajes todavía no se ajusta a sus deseos.

Si el delantero decide quedarse en el club, será necesario garantizar su plena integración en el equipo. Para ello, la directiva deberá aclarar no solo su postura, sino también su relación con los compañeros a raíz de los malentendidos surgidos durante los últimos cuatro meses.

Por ahora, los planes del entrenador Ruben Amorim y la visión de la directiva del Milan coinciden. No obstante, mientras la pretemporada avanza a buen ritmo, esta reunión, que se celebrará próximamente, será decisiva para el ambiente interno del equipo y sus próximos partidos.

MilanRafael LeãoGerry CardinaleSerie AMercado De Fichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Monza se activa en el mercado de fichajes: Asllani y Ngonge, en el radarMonza se activa en el mercado de fichajes: Asllani y Ngonge, en el radarHoy, 01:19Ruben Amorim inicia una gran limpieza en el MilanRuben Amorim inicia una gran limpieza en el MilanHoy, 00:53Ferran Torres pone rumbo a Francia: el PSG ficha al delanteroFerran Torres pone rumbo a Francia: el PSG ficha al delanteroAyer, 23:33¡Buxoro vence al OKMK y se mete en el top 3!¡Buxoro vence al OKMK y se mete en el top 3!Ayer, 22:55La situación en torno al futuro de Rodri da un giro radicalLa situación en torno al futuro de Rodri da un giro radicalAyer, 21:53Xavi Simons felicita al nuevo seleccionador de Países BajosXavi Simons felicita al nuevo seleccionador de Países BajosAyer, 21:47
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov