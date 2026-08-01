¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?

Abduqodir Husanov tuvo una actuación sólida en el primer partido del Manchester City bajo la dirección técnica de Enzo Maresca, situándose entre los mejores jugadores del equipo según las valoraciones estadísticas. El portal Flashscore otorgó una calificación de 7,2 al defensa uzbeko por su partido contra el Inter.Husanov completó los noventa minutos, fue probado en dos demarcaciones defensivas diferentes y estuvo muy cerca de anotar el gol de la victoria. El fallo en la tanda de penaltis no empañó su estabilidad durante el tiempo reglamentario.

Husanov se coló entre los mejores del City

El portal Flashscore, que evalúa el rendimiento sobre el terreno de juego basándose en datos estadísticos

Abduqodir Husanov le otorgó una puntuación de 7,2.Con este registro, el futbolista uzbeko, junto con el extremo brasileño Savio

firmó la quinta mejor calificación dentro de la plantilla del Manchester City.Las valoraciones más altas entre los mancunianos se distribuyeron de la siguiente manera:

Jugador

Calificación Antoine Semenyo 8,0 Divin Mubama 7,5 Nico González 7,5 Vitor Reis 7,5 Abduqodir Husanov 7,2 Savio 7,2 Las valoraciones estadísticas en los amistosos no constituyen el dictamen oficial de los entrenadores. Sin embargo, permiten medir numéricamente los duelos, pases, acciones defensivas y la actividad general de un jugador en el encuentro.

En este sentido, el hecho de que Husanov se situara entre las cinco mejores puntuaciones del equipo demuestra que dejó una grata impresión en la primera prueba de Maresca.

90 minutos y dos funciones diferentes

Abduqodir Husanov formó parte del once inicial y permaneció sobre el césped hasta el pitido final. En las filas del Manchester City, solo el guardameta Gianluigi Donnarumma y Rico Lewis disputaron también el encuentro completo. Las actas del partido confirman que Husanov fue titular y no fue sustituido.

Durante la primera mitad actuó como defensa central junto a Joško Gvardiol. Tras el descanso, debido a los múltiples cambios tácticos, Husanov fue desplazado al lateral derecho.

Esta decisión pretendía poner a prueba la capacidad del jugador uzbeko para cumplir varios cometidos simultáneamente:

frenar a los veloces extremos rivales;

iniciar la construcción del juego desde la línea defensiva en las posesiones del equipo;

cubrir el espacio libre generado por las proyecciones ofensivas de Rico Lewis;

replegar a la posición de central según las necesidades de la jugada.

Desempeñarse en dos demarcaciones distintas durante 90 minutos en un partido de pretemporada significa que Maresca sometió a una prueba rigurosa su estado físico y su flexibilidad táctica.

Husanov pudo haber marcado el gol de la victoria

El defensor uzbeko no se limitó a custodiar los alrededores de su propia área. También se sumó al ataque aprovechando las situaciones favorables.

En el segundo tiempo, Husanov participó en una de las jugadas más peligrosas ante la meta del Inter. Tras un rechace, el balón le cayó al defensa, quien remató en una postura incómoda. Cuando el esférico se dirigía al fondo de la red, un defensor rival lo despejó sobre la misma línea.

Esta acción evidenció que Husanov pudo haber firmado el tanto de la victoria. Asimismo, demostró que el sistema de Maresca no exige a los defensas permanecer estáticos atrás, sino integrarse en el ataque cuando surge la ocasión propicia.

En los instantes finales, el futbolista uzbeko vio la tarjeta amarilla por una infracción. Algunas actas registran la amonestación en el minuto 82 y otras en el 83.

¿Por qué obtuvo Semenyo la puntuación más alta?

Flashscore designó a Antoine Semenyo como el mejor jugador del Manchester City con una nota de 8,0.

El extremo ghanés se mostró muy activo por el carril izquierdo en la primera mitad. Ejerció una presión constante sobre los zagueros del Inter y contribuyó directamente al único tanto de los Citizens.

En el primer cuarto de partido, Semenyo desbordó a su marcador por la banda izquierda y envió un centro al área. Divin Mubama remató a quemarropa para inaugurar el marcador.

El Inter respondió apenas seis minutos después. Un centro desde la banda de Federico Dimarco fue aprovechado por Benjamin Pavard para establecer la igualada. El primer gol aparece registrado en el minuto 13 o 14 según las fuentes, mientras que el de Pavard se sitúa en el 19 o 20.

El City dominó en la segunda parte

Tras el descanso, Enzo Maresca revolucionó el equipo. Futbolistas de la talla de Nico González, Vitor Reis, Rayan Aït-Nouri, Ryan McAidoo y Max Alleyne saltaron al terreno de juego.

La frescura aportada inyectó velocidad y movilidad al juego del Manchester City. Los mancunianos controlaron la posesión y obligaron al rival a replegarse en su propia área.

Especialmente destacables fueron:

la conexión en banda entre Savio y Ryan McAidoo;

la labor de Nico González en la medular;

la aportación ofensiva de Aït-Nouri;

las incursiones de Vitor Reis.

Los remates de Vitor Reis y Ryan McAidoo se estrellaron en el larguero. Aunque el Inter sufrió acoso en los compases finales, aguantó el empate hasta el final del tiempo reglamentario.

¿Opacó el fallo en los penaltis el rendimiento global?

Con el 1-1 definitivo en el tiempo reglamentario, el ganador se decidió en la tanda de penaltis.

La serie resultó esquiva para el Manchester City. Rayan Aït-Nouri falló el primer lanzamiento. Husanov acudió como segundo lanzador del equipo, pero su disparo se estrelló en el poste.

Posteriormente, el guardameta del Inter atajó el penalti de Nico González. Únicamente Claudio Echeverri transformó su pena máxima para el City. El conjunto italiano se impuso por 3-1 en la tanda.

El fallo desde los once metros supuso un desenlace amargo para Husanov. Sin embargo, no sería justo evaluar los 90 minutos de juego del futbolista basándose en una única acción puntual.

Durante el tiempo reglamentario:

no cometió errores graves;

desempeñó dos funciones defensivas diferentes;

contribuyó a la salida limpia de balón del equipo;

se sumó al ataque;

estuvo cerca de ver puerta;

completó el encuentro íntegro.

La nota de 7,2 de Flashscore refleja que, pese al infortunio en los penaltis, su aportación global recibió una valoración positiva.

¿Qué le puede gustar a Maresca de Husanov?

Enzo Maresca promueve un estilo basado en la posesión y en constantes intercambios de posición entre los jugadores. En un sistema así, un defensa no se limita a frenar al delantero rival.

Se le exige:

manejar el esférico con seguridad;

efectuar pases precisos bajo presión; desenvolverse en múltiples demarcaciones; incorporarse al ataque cuando el equipo construye; recuperar su posición con rapidez tras pérdida. La capacidad de Husanov para rendir con solvencia como central y lateral derecho puede convertirlo en un recurso muy útil para Maresca.

Especialmente si la demarcación de lateral derecho no queda plenamente cubierta esta temporada, no es descartable que el técnico vuelva a emplear al uzbeko en dicha posición. Esta es una conclusión analítica derivada de las decisiones tácticas vistas en el encuentro.

¿Cuál fue el principal logro de Husanov?

El estreno del Manchester City en la era Maresca se saldó con una derrota en los penaltis. No obstante, el encuentro dejó importantes sensaciones positivas para Abduqodir Husanov.

Completó los 90 minutos, cumplió con las exigentes tareas tácticas del nuevo entrenador y se coló entre los mejores jugadores del equipo en las estadísticas.

El fallo en los penaltis quedará en el olvido rápidamente. Para el cuerpo técnico, pesarán más la fiabilidad del jugador, su disciplina táctica y su versatilidad sobre el campo.

La gran incógnita ahora es: ¿conseguirá Husanov ganarse la confianza de Maresca en los próximos partidos y afianzar su sitio en el once titular del Manchester City? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Endi asosiy savol shu: Husanov keyingi uchrashuvlarda ham Mareskaning ishonchini qozonib, «Manchester Siti» boshlang‘ich tarkibidagi o‘rnini mustahkamlay oladimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!