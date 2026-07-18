Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses

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Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses

Antes de la final de la Copa del Mundo 2026 Lionel Messi y Lamine Yamal vuelven a ser el centro de atención por su vínculo inusual. La estrella argentina, que apareció en una famosa foto con un bebé Yamal, ahora se enfrentará a él por el título mundial.

Messi calificó al joven español como uno de los mejores jugadores del mundo, pero prometió no darle ninguna oportunidad en la final.

«Es una situación increíble para mí»

Lionel Messi recordó la famosa foto tomada cuando Lamine Yamal tenía seis meses.

«¿La foto en la que baño a Yamal a los seis meses? Enfrentarme a él en la final ahora es una situación increíble para mí», dijo Messi en una entrevista con The Touchline.

Años después, los dos protagonistas de aquella imagen se enfrentan como rivales en el partido más importante del fútbol mundial.

Messi elogia a Yamal

El capitán de Argentina destacó el nivel actual de Lamine Yamal.

«Es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. El FC Barcelona tiene mucha suerte. Lo que es bueno para Yamal es bueno para nuestro Barça», afirmó.

Messi también señaló que sigue regularmente los partidos del joven extremo en el FC Barcelona.

«Lamine es un jugador excepcional. Como juega en el FC Barcelona, sigo sus partidos con atención. Siempre le deseo lo mejor», añadió el argentino.

La amistad queda de lado en la final

A pesar de su respeto por Yamal, Messi no ocultó que Argentina hará todo lo posible para anular sus puntos fuertes en la final.

«Haremos todo lo posible para que Yamal no pueda mostrar su mejor versión en la final», declaró.

Sin embargo, el capitán argentino señaló que la amenaza de España no se limita solo a Yamal.

«No basta con detener a Yamal»

Según Messi, la selección española no depende de un solo jugador.

«No basta con detener a Yamal. España tiene otros jugadores fuertes y tienen su propio estilo. Aun así, nosotros también tenemos nuestras fortalezas», dijo el capitán argentino.

Por lo tanto, aunque el duelo entre Messi y Yamal sea la intriga principal, el destino del partido podría decidirse por el juego colectivo.

El campeón del mundo se conocerá esta noche

La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina se disputará en la noche del 19 al 20 de julio.

El encuentro comenzará a las 00:00. Por un lado, Messi busca consolidar su legado con otro trofeo, y por el otro, Yamal, símbolo de la nueva generación, lucha por la Copa del Mundo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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