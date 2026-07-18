La leyenda del fútbol italiano y del club AS Roma, Francesco Totti, expresó su opinión sobre Eldor Shomurodov, capitán y máximo goleador de la selección nacional de Uzbekistán. La carrera romana del delantero uzbeko, que hoy brilla en la liga turca y en la Copa del Mundo, dejó un recuerdo positivo en Totti.

Zamin.uz Presenta los detalles del reconocimiento de la leyenda italiana y los grandes éxitos actuales de Shomurodov.

Francesco Totti: «Un jugador que se entrega al máximo en el campo»

La leyenda viva de la AS Roma, Francesco Totti, respondió de la siguiente manera a los periodistas que le preguntaron qué impresión le había dejado Eldor Shomurodov:

«Shomurodov quedó en mi memoria como un jugador que se entrega al máximo cada vez que recibe una oportunidad».

Dificultades en Roma y la injusticia de Mourinho

El paso de Eldor Shomurodov por la península itálica no fue fácil. Tras sus etapas en Mash'al, Bunyodkor y Rostov, llegó a la Serie A italiana en 2020.

Inicio exitoso: En su temporada de debut, Shomurodov marcó 8 goles con el Genoa, el club más antiguo de Italia, llamando la atención de la AS Roma.

Banquillo: Tras empezar a destacar en Roma, Shomurodov se convirtió en suplente tras la llegada del valioso delantero Tammy Abraham.

La elección de Mourinho: José Mourinho, quien dirigía a la Roma en aquel entonces, dio continuidad al jugador estrella llegado del Chelsea. El delantero uzbeko incluso cuando estaba en gran forma y preparado, recibía pocas oportunidades de Mourinho, entrando solo unos minutos desde el banquillo.

Periodo de cesiones: Como resultado, Eldor fue cedido primero al Spezia y luego al Cagliari bajo la dirección de Claudio Ranieri, donde se convirtió en una de las figuras clave del equipo.

Sin embargo, tras el cambio de entrenador en el verano de 2025, Shomurodov prefirió trasladarse a la liga turca.

Triunfo en Turquía y supergol en el Mundial 2026

La Süper Lig turca, cada vez más competitiva en Europa, fue el escenario del despegue de Shomurodov. El delantero de 31 años demostró al mundo entero de lo que es capaz en su temporada de debut con el Istanbul Başakşehir.

Estatus de goleador: Eldor logró marcar 22 goles en la liga turca en su primera temporada.

Jugador más eficaz: Con esta cifra, fue reconocido como el máximo goleador de la Süper Lig y el jugador más eficaz de la competición.

Shomurodov continuó su tradición de marcar en cada torneo en la Copa del Mundo 2026. Su gol contra la República Democrática del Congo (RDC) fue elegido como el gol más bonito de la fase de grupos del Mundial.

El camino de Eldor Shomurodov en Italia y Turquía