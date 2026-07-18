Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026

·401·Deportes
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026

La leyenda del fútbol italiano y del club AS Roma, Francesco Totti, expresó su opinión sobre Eldor Shomurodov, capitán y máximo goleador de la selección nacional de Uzbekistán. La carrera romana del delantero uzbeko, que hoy brilla en la liga turca y en la Copa del Mundo, dejó un recuerdo positivo en Totti.

Zamin.uz Presenta los detalles del reconocimiento de la leyenda italiana y los grandes éxitos actuales de Shomurodov.

Francesco Totti: «Un jugador que se entrega al máximo en el campo»

La leyenda viva de la AS Roma, Francesco Totti, respondió de la siguiente manera a los periodistas que le preguntaron qué impresión le había dejado Eldor Shomurodov:

«Shomurodov quedó en mi memoria como un jugador que se entrega al máximo cada vez que recibe una oportunidad».

Dificultades en Roma y la injusticia de Mourinho

El paso de Eldor Shomurodov por la península itálica no fue fácil. Tras sus etapas en Mash'al, Bunyodkor y Rostov, llegó a la Serie A italiana en 2020.

  • Inicio exitoso: En su temporada de debut, Shomurodov marcó 8 goles con el Genoa, el club más antiguo de Italia, llamando la atención de la AS Roma.

  • Banquillo: Tras empezar a destacar en Roma, Shomurodov se convirtió en suplente tras la llegada del valioso delantero Tammy Abraham.

  • La elección de Mourinho: José Mourinho, quien dirigía a la Roma en aquel entonces, dio continuidad al jugador estrella llegado del Chelsea. El delantero uzbeko incluso cuando estaba en gran forma y preparado, recibía pocas oportunidades de Mourinho, entrando solo unos minutos desde el banquillo.

  • Periodo de cesiones: Como resultado, Eldor fue cedido primero al Spezia y luego al Cagliari bajo la dirección de Claudio Ranieri, donde se convirtió en una de las figuras clave del equipo.

Sin embargo, tras el cambio de entrenador en el verano de 2025, Shomurodov prefirió trasladarse a la liga turca.

Triunfo en Turquía y supergol en el Mundial 2026

La Süper Lig turca, cada vez más competitiva en Europa, fue el escenario del despegue de Shomurodov. El delantero de 31 años demostró al mundo entero de lo que es capaz en su temporada de debut con el Istanbul Başakşehir.

  • Estatus de goleador: Eldor logró marcar 22 goles en la liga turca en su primera temporada.

  • Jugador más eficaz: Con esta cifra, fue reconocido como el máximo goleador de la Süper Lig y el jugador más eficaz de la competición.

Shomurodov continuó su tradición de marcar en cada torneo en la Copa del Mundo 2026. Su gol contra la República Democrática del Congo (RDC) fue elegido como el gol más bonito de la fase de grupos del Mundial.

El camino de Eldor Shomurodov en Italia y Turquía

Club / Competición

Resultados y estadísticas

Genoa (Italia)

Autor de 8 goles en su temporada de debut

AS Roma (Italia)

Principalmente suplente tras la llegada de Tammy Abraham y bajo la era Mourinho

Istanbul Başakşehir (Turquía)

Máximo goleador de la Süper Lig turca con 22 goles y jugador más eficaz

Copa del Mundo 2026

Marcó el gol más bonito de la fase de grupos contra la RDC

Francesco TottiEldor ShomurodovAS RomaJosé MourinhoUzbekistán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosLas mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosHoy, 01:38Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Hoy, 01:36Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordExplosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordHoy, 01:33Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Hoy, 01:33Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraÚltima batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraHoy, 01:32El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaEl Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaHoy, 01:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev