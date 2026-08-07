Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago

En Chicago, Estados Unidos, la tradicional carrera anual de patitos de Chicago volvió a reunir a miles de espectadores. Como parte del evento, más de 91.000 patitos de goma amarillos fueron arrojados al río Chicago y «compitieron» siguiendo la corriente hasta la meta.

Además de ser un evento de entretenimiento, esta carrera también tiene un fin benéfico. Los organizadores destinan los fondos recaudados a apoyar las actividades de Olimpiadas Especiales de Illinois.

En particular, los fondos recaudados se utilizan para organizar competiciones para atletas con discapacidad intelectual, comprar material y ropa deportiva, y financiar sus entrenamientos y otras necesidades. De este modo, esta divertida carrera es reconocida como uno de los eventos tradicionales que reúnen a miles de personas por una buena causa.