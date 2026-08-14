Xiaomi presenta un nuevo masajeador de tres cabezales

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado su nuevo producto al público y ha iniciado las primeras ventas de la pistola de masaje Mijia Fascia Gun 3. Según ixbt.com, este gadget se diferencia claramente de los modelos tradicionales por su diseño original y sus funciones avanzadas, pensadas para relajar los músculos en profundidad. Al respecto, Ixbt.com informa .

A diferencia de la mayoría de los dispositivos similares del mercado, la nueva versión está equipada no con uno, sino con tres cabezales de masaje de distintas formas. Esta solución permite adaptar el tratamiento a las características de cada parte del cuerpo y mejorar considerablemente la eficacia general de la sesión.

Capacidades técnicas y modos de funcionamiento

Bajo la carcasa del gadget se esconde un potente motor sin escobillas de dos ejes, capaz de generar una fuerza de presión de hasta 25 kilogramos. La profundidad de acción alcanza 4 milímetros. Estas características permiten al dispositivo llegar a los tejidos musculares profundos y reducir rápidamente la fatiga después de un esfuerzo físico intenso.

Los ingenieros han incorporado dos modos principales de funcionamiento: frecuencia fija y frecuencia variable. Cada uno ofrece a su vez tres niveles de intensidad. Así, el usuario puede elegir los ajustes más adecuados según su condición física y sensibilidad.

Funciones inteligentes y autonomía de la batería

Para mayor comodidad, el Mijia Fascia Gun 3 incluye una función de memoria inteligente. Al encenderse de nuevo, el dispositivo recupera automáticamente los últimos ajustes utilizados, evitando tener que seleccionar el modo cada vez.

La autonomía del dispositivo corre a cargo de una batería de 2450 mA·ch. Según Xiaomi, una carga completa permite hasta 31 días de uso normal, lo que reduce la necesidad de realizar recargas frecuentes.

Por ahora, la nueva pistola de masaje está disponible en el mercado chino con un precio inicial de 369 yuanes. Sus numerosas funciones y su prolongada autonomía la convierten en una opción atractiva para las personas con un estilo de vida activo y los aficionados al deporte.